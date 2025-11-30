Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

a portavoz provincial del PP, Lourdes Ramírez.

El PP de Granada destaca los presupuestos de la Diputación para 2026 «como motor de crecimiento para la provincia»

Lourdes Ramírez subraya que los «presupuestos de las personas, con deuda cero y un crecimiento del 11,4%, refuerzan los servicios públicos, la inversión en los pueblos y los proyectos estratégicos que transformarán Granada»

Ideal

Domingo, 30 de noviembre 2025, 09:52

La portavoz provincial del PP, Lourdes Ramírez, ha afirmado que el presupuesto de la Diputación para 2026 «es, más que nunca, el presupuesto de las ... personas, en el que cada euro se destina a mejorar la vida de los granadinos y a generar nuevas oportunidades en todos los rincones de la provincia».

