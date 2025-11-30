El PP de Granada destaca los presupuestos de la Diputación para 2026 «como motor de crecimiento para la provincia»

La portavoz provincial del PP, Lourdes Ramírez, ha afirmado que el presupuesto de la Diputación para 2026 «es, más que nunca, el presupuesto de las ... personas, en el que cada euro se destina a mejorar la vida de los granadinos y a generar nuevas oportunidades en todos los rincones de la provincia».

Ramírez ha destacado «el gran trabajo del presidente Francis Rodríguez y su equipo en la elaboración de unas cuentas que alcanzan los 418,5 millones de euros, un 11,4% más que las de 2025, y se presentan por primera vez con deuda cero, permitiendo crecer al tiempo que se consolida un modelo de gestión marcado por la estabilidad».

La portavoz ha puesto el acento en el área social, que supone un 42% del presupuesto con 175 millones de euros. «Este esfuerzo permitirá reforzar la atención a mayores, familias y personas en situación de vulnerabilidad o ampliar los recursos destinados a dependencia», ha señalado.

«También se apuesta por la inversión en los pueblos, con más de 33 millones de euros para obras y servicios municipales y el PFEA, además de 7,3 millones para la mejora de la red de carreteras provinciales y nuevas promociones de vivienda pública», ha detallado Ramírez.

La portavoz ha resaltado también los programas de reto demográfico, como la duplicación del cheque bebé y las ayudas para garantizar la continuidad de negocios tradicionales «con el objetivo de fijar población y mantener la actividad económica en nuestros municipios, porque el futuro de Granada pasa por dar vida a cada pueblo», ha indicado.

En cuanto a los proyectos estratégicos, Ramírez ha destacado la nueva residencia Senior Tropical de Almuñécar, la recuperación del complejo Bueno Crespo en Ogíjares, el inicio de la Senda del Litoral y la creación del mayor parque del área metropolitana en Colonia Dávila.

La portavoz ha subrayado además la importancia de la inversión en patrimonio, cultura y deporte, con partidas para nuevas adquisiciones, la Ruta de Fortalezas y Castillos, el Festival Internacional de Música y Danza en el Castillo de La Calahorra y la revitalización del Puerto de La Ragua.

Ramírez también ha puesto en valor el refuerzo en seguridad y emergencias, con el crecimiento de la plantilla de bomberos y la puesta en marcha del nuevo Servicio Provincial de Protección Civil.

«Este presupuesto de las personas es el reflejo de la provincia que queremos construir juntos, apostando por el bienestar y el futuro con una gestión liderada por Francis Rodríguez que está llenando de vida Granada», ha concluido.