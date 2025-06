El PP exige a Pedro Fernández que aclare la conexión granadina del caso Koldo

El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, ha exigido al nuevo líder del PSOE en la provincia, Pedro Fernández, que aclare su presunta ... conexión con el caso Koldo. El responsable ha hecho estas declaraciones este miércoles después de que los medios nacionales hayan revelado nuevas investigaciones a constructoras por su posible participación en una presunta trama de amaño de adjudicaciones públicas que supuestamente implicarían al exsecretario general de organización socialista y antiguo hombre fuerte del Gobierno, José Luis Ábalos, y a algunos de sus subordinados.

El representante de los populares ha lamentado la «desagradable» sorpresa que se ha llevado la formación después de conocer que la UCO ha regresado a la provincia con motivo del caso. Saavedra, que ha negado tener confirmados esos registros, ha afirmado que los últimos movimientos en torno a la investigación revelan, en su opinión, un «agravamiento» de las sospechas por las posibles conexiones del PSOE con la presunta trama.

«Nos preocupa mucho qué ocurrió la noche anterior a la toma de posesión de Cuenca en el Parador de Granada, donde estuvo el señor Ábalo y mantuvo un encuentro con otros dirigentes» Jorge Saavedra Secretario General del PP de Granada

El dirigente ha puesto el foco directamente sobre el nuevo secretario general provincial socialista, a quien ha conminado a dar explicaciones sobre los presuntos vínculos con la constructora de Baza que está siendo investigada. El responsable ha dicho que su formación lleva «mucho tiempo» advirtiendo de que existe una posible conexión a través de su asesor en la Delegación del Gobierno, pero también por la mujer de Koldo, «que también está presuntamente implicada en la trama», y por la reunión celebrada supuestamente en la noche previa a la investidura de Paco Cuenca como alcalde en el Parador de la Alhambra.

«Todavía no sabemos quién estuvo»

Saavedra ha afeado a Fernández que no haya aclarado de qué habló en esa cita Ábalos, del que ha recordado que al día siguiente participó en la investidura «como la gran estrella del Gobierno de España, máximo dirigente del PSOE que acompañí a los dirigentes de la provincia». «Todavía no sabemos quién estuvo, para qué estuvo y de qué se habló», ha lamentado antes de asegurar que su formación se planteará si llama o no nuevamente a Fernández a la comisión que sigue el caso en el Senado.

El secretario general de los populares granadinos ha exigido a Fernández «que no se esconda más» y que dé explicaciones sobre «quién estuvo ese día en el Parador». Al socialista también le ha reclamado que aporte información sobre «qué se ha registrado, en qué domicilios se ha entrado, dónde ha tenido la UCO que recoger pruebas». «Es urgente ya», ha añadido antes de insistir nuevamente en las aclaraciones demandadas sobre las presuntas conexiones que, a su juicio, salpican al líder del PSOE de Granada con la presunta trama.