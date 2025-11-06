El PP destaca el compromiso presupuestario de la Junta con el proyecto IFMIF-DONES

El parlamentario andaluz Mariano García ha puesto en valor la partida de 26,7 millones de euros que la Junta de Andalucía ha destinado en ... sus presupuestos al proyecto IFMIF-DONES, una infraestructura científica de primer nivel que se desarrolla en Escúzar.

En una rueda de prensa en las instalaciones del proyecto en Escúzar junto a los parlamentarios granadinos del PP, García ha subrayado que esta dotación «servirá para seguir avanzando en la construcción de las infraestructuras del acelerador de partículas, un proyecto que sitúa a Granada y Andalucía en la vanguardia de la ciencia europea».

«El Gobierno andaluz cumple con sus compromisos y refuerza así su apoyo a este proyecto estratégico internacional, clave en el desarrollo de tecnologías para la energía de fusión y en la consolidación de un ecosistema innovador en la provincia», ha destacado el parlamentario, quien ha insistido en que «no hablamos de palabras, sino de hechos reflejados en las cuentas de la Junta para 2026».

«El proyecto IFMIF-DONES va a generar un impacto socioeconómico de 4.000 millones de euros, más de 1.000 empleos directos e indirectos y va a suponer un avance muy importante en la generación de energías limpias, nuevos materiales y la sostenibilidad ambiental», ha señalado.

García ha señalado que esta inversión «demuestra la apuesta decidida del Gobierno de Juanma Moreno por la investigación, la innovación y el futuro de nuestra universidad», al tiempo que ha añadido que «Granada está llamada a convertirse en un polo de atracción para el talento y la investigación puntera proyectando su imagen al mundo», ha concluido.