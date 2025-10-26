El PP denuncia el insostenible incremento de la okupación en Granada, con un 86% más de casos La portavoz provincial, Lourdes Ramírez, vuelve a poner sobre la mesa la exigencia del desalojo en 24 horas para frenar una problemática que se ha disparado desde que Sánchez llegó al Gobierno

Ideal Domingo, 26 de octubre 2025

El PP ha alertado sobre la insostenible situación de la okupación en Granada, después de conocer el incremento de casos en un 86,73% en los últimos siete años, lo que coloca a la provincia a la cabeza de las cifras de Andalucía, en la que la media apenas llega al 10%.

La portavoz del PP de Granada, Lourdes Ramírez, ha afirmado que «los datos son muy preocupantes y demuestran que la okupación campa a sus anchas en nuestra provincia porque el Gobierno de Sánchez ha abandonado a los propietarios y ha blindado a los okupas».

Ramírez ha recordado las propuestas del PP para combatir la okupación, como el desalojo en un plazo máximo de 24 horas desde la denuncia. «No podemos permitir que quien irrumpe ilegalmente en una vivienda tenga más protección que quien la ha adquirido con mucho esfuerzo», ha subrayado Ramírez.

El PP también propone reforzar el papel de las comunidades de propietarios para que puedan denunciar la okupación en nombre del afectado y endurecer las penas para quienes reincidan en este tipo de delitos. «La ley debe estar del lado de los ciudadanos, no de quienes vulneran sus derechos con total impunidad», ha afirmado la portavoz.

«Granada no puede seguir pagando el precio de la inacción socialista», ha asegurado, al mismo tiempo que ha denunciado que «Sánchez es cómplice de esta crisis sin precedentes al no impulsar reformas legislativas que frenen la okupación e ignorar las demandas de los ayuntamientos y comunidades autónomas».

«El Gobierno debe adoptar medidas para proteger a los propietarios, restaurar la legalidad y evitar que la okupación se convierta en la norma y no la excepción», ha exigido la portavoz, que ha urgido a terminar con la escalada que afecta a nuestra provincia. «Los granadinos tienen derecho a disfrutar de su vivienda sin miedo ni amenazas», ha concluido la portavoz.