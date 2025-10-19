El PP denuncia «el ataque frontal del Gobierno a la economía de Granada con la subida de cuotas a 70.000 autónomos de la provincia» El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, critica «el castigo al pequeño comercio, la hostelería, la construcción y otros muchos sectores con más impuestos, haciendo cada vez más difícil la rentabilidad de nuestras empresas»

Ideal Domingo, 19 de octubre 2025, 10:05

El Partido Popular de Granada ha manifestado su rechazo frontal a la subida de cuotas a los trabajadores autónomos prevista por el Gobierno de España para 2026, «una medida que amenaza el sustento de miles de profesionales que ya soportan una elevada presión fiscal». En la provincia de Granada, el número de autónomos alcanzó los 69.403 en el mes de agosto, una cifra que supera incluso al de personas desempleadas.

Jorge Saavedra, secretario general del PP de Granada, ha afirmado que «esta subida es un castigo injustificado a quienes sostienen el comercio, la hostelería, la construcción y todos los sectores que dan vida a nuestra provincia». «El Gobierno está asfixiando a los autónomos con una política que desprecia su trabajo y pone en peligro el empleo que generan», ha señalado.

«Desde el PP manifestamos nuestro apoyo al pequeño comercio, al que el Gobierno castiga con más impuestos, haciendo cada vez más difícil la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas que son la base de nuestra economía».

La propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones contempla incrementos mensuales de entre 10 y 200 euros, alcanzando cuotas que podrían oscilar entre los 217 y los 796 euros según los tramos de ingresos.

Para Saavedra, «es una barbaridad que se pretenda calcular las cotizaciones en base a la facturación bruta, sin tener en cuenta los gastos, las inversiones o la inestabilidad que caracteriza al trabajo autónomo», a lo que ha añadido que esta subida «penaliza el esfuerzo y la iniciativa».

«Ante este despropósito, el presidente Feijóo ha anunciado nuevas medidas para los autónomos como una bajada de impuestos, la reducción de la burocracia y garantizar la formación para asegurar el relevo generacional», ha apuntado Saavedra. «El PP también ha propuesto una única liquidación de IVA anual y ventajas fiscales y beneficios económicos para quienes continúen negocios familiares o la actividad del sector primario».

El secretario general ha abogado «por un sistema más justo, que contemple los beneficios reales y reconozca la antigüedad en la actividad como un valor añadido». Saavedra ha lamentado que «en la Moncloa no se dignen en escuchar a quienes levantan la persiana cada día: nuestra economía necesita a los autónomos, que aportan talento y crean riqueza y empleo de calidad en Granada», ha concluido Saavedra.