«El PP abraza la xenofobia y el odio y Vox dicta su agenda»

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, acusó este jueves al PP de usar como «chivo expiatorio» a los menores migrantes no ... acompañados «para erosionar al Gobierno», tras el plante de las comunidades autónomas gobernadas por este partido en la conferencia sectorial convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia. «No podemos olvidar que los menores no acompañados son primero y por encima de todo menores, niños y niñas en situación de vulnerabilidad», subrayó Saiz, quien instó a los populares a «cumplir la ley» tras la modificación de la Ley de Extranjería que hizo «obligatoria» la solidaridad en el reparto de menas entre las diferentes regiones.

En un acto reivindicativo de la cultura gitana en Granada, Saiz recordó que todas las comunidades dieron «lo mejor de sí mismas» cuando, tras la invasión rusa de Ucrania, España recibió a 7.000 menores de ese país.«¿Qué pasa ahora? –se preguntó–. Que expliquen por qué se niegan a dar respuesta a los menores no acompañados del Norte de África». «El PP está abrazando la xenofobia y el racismo que le marca Vox en su agenda», remarcó la ministra.

En sus declaraciones a los periodistas, Saiz no quiso, sin embargo, valorar la brutal agresión sufrida por una menor tutelada en Canarias, presuntamente quemada viva por su expareja, un migrante marroquí con una orden de expulsión vigente, hasta que finalice la investigación.

«Odio al diferente»

Sobre los sucesos de Torrepacheco, la titular de Migraciones fue tajante: «Lo que ha pasado (en la localidad murciana) no es inseguridad; lo que ha prendido la mecha es el odio al diferente, la xenofobia, el racismo. Un grupo de ultras no pueden alterar la convivencia pacífica. Pone los pelos de punta escuchar el testimonio de personas que llevan años viviendo allí y viven con miedo. España no es un país de cacería de migrantes; es un país que abraza la diversidad y que pone en el centro los derechos humanos y el aporte de las personas extranjeras».

Recordó que eso se refleja en las «buenas cifras de empleo»: en Andalucía de cada cien nuevos contratos 30 se hacen a personas extranjeras y en España los tres millones de trabajadores foráneos representan ya el 14% de los afiliados a la Seguridad Social. «Las personas migrantes no vienen a robar a nuestro país; vienen a aportar, a sumar», señaló Saiz, quien se congratuló por las declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, llamando a la moderación frente a los discursos «sectarios» en este asunto.

Respecto a la imputación del exministro de Hacienda del PPCristóbal Montoro por tráfico de influencias, la dirigente socialista navarra aseguró que se trata «del caso de corrupción más grave de los últimos años». «La ciudadanía tiene que conocer esa dicotomía: presuntamente este ministro estaba con una mano traficando con leyes para beneficiar a sus amigos y con la otra esquilmando la hucha de las pensiones, y eso fue la antesala de una amnistía fiscal que, aunque luego fue tumbada por el Tribunal Constitucional, no retrotrajo los beneficios a personas como Bárcenas y Rato», concluyó.