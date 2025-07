Un policía fuera de servicio reconoce a un atracador y le sigue los pasos hasta detenerlo

Ideal Martes, 8 de julio 2025, 11:39 | Actualizado 12:41h. Comenta Compartir

Un policía nacional de Granada fuera de servicio ha detenido a un varón de 32 años de edad a quien siguió, después de reconocerlo, a través de varias calles y avenidas de la capital granadina. A este individuo se le imputa la autoría de dos tentativas de atraco en salones de juego, habiendo utilizado un cutter durante uno de ellos para intimidar a la trabajadora del local. Dicho individuo, tras ser detenido por los agentes ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial, quien ha decretado su ingreso en prisión.

El primer atraco tuvo lugar poco antes de las ocho de la mañana, momento en el que una empleada de un salón de juego, ubicado en una céntrica calle de Granada, se estaba cambiando de ropa para comenzar su jornada. Fue entonces cuando advirtió que una persona empujaba la puerta y se introducía en el local. Ante esta circunstancia la empleada invitó a este individuo a salir del establecimiento y esperar hasta las ocho, momento de apertura al público del local, accediendo este a salir.

No obstante, minutos después este mismo individuo volvió a entrar en el local, esta vez esgrimiendo un cutter, amenazando a la víctima mientras le colocaba dicho objeto en el abdomen y le solicitaba de manera imperativa que le entregase todo el dinero. La empleada le rogó que no le hiciera daño, ya que estaba embarazada, informándole al mismo tiempo que en las cajas no había dinero en efectivo, mostrándoselas en ese preciso momento. A continuación, el presunto autor abandonó el lugar. Debido a la crisis de ansiedad causada por estos hechos la gestante tuvo que recibir atención sanitaria.

Este mismo individuo habría protagonizado un hecho similar en otro salón de juegos, aunque sin utilizar arma alguna, del que tampoco pudo obtener ningún botín.

Los hechos que acabaron con la detención del presunto atracador comenzaron sobre las diez y media de la noche, momento en el que un policía fuera de servicio reconoció, mientras caminaba por una calle del distrito Centro, al individuo que estaba siendo buscado como presunto autor de la tentativa de dos atracos a salones de juego.

El agente decidió seguirlo en su recorrido por diversas calles y avenidas del distrito, llegando incluso a entrar en un salón de juego en el que paró poco tiempo. Tras avisar a una dotación policial uniformada de servicio en la zona, el presunto autor fue finalmente detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial, la cual ha decretado ya su ingreso en prisión.