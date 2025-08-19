Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Bomberos, actuando para apagar el incendio del sábado. Ariel C. Rojas

Policía y Protección Civil refuerzan la vigilancia en San Miguel contra el fuego

El Ayuntamiento asegura que gracias a la prevención se ha conseguido frenar medio centenar de conatos antes de que se propaguen

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Martes, 19 de agosto 2025, 23:11

El Ayuntamiento es consciente del riesgo de incendio en la zona de San Miguel y por eso trabajan para prevenirlo. Fuentes municipales aseguraron a IDEAL ... que en lo que va de verano la labor de anticipación ha servido para «reducir media decena de conatos» de fuego que no derivaron en incidentes mayores. El Consistorio responde así a las peticiones de los vecinos, que tras el último fuego en este espacio, que se produjo este pasado fin de semana, reclaman que se adopten medidas para reducir los riesgos.

