Policía y Protección Civil refuerzan la vigilancia en San Miguel contra el fuego

El Ayuntamiento es consciente del riesgo de incendio en la zona de San Miguel y por eso trabajan para prevenirlo. Fuentes municipales aseguraron a IDEAL ... que en lo que va de verano la labor de anticipación ha servido para «reducir media decena de conatos» de fuego que no derivaron en incidentes mayores. El Consistorio responde así a las peticiones de los vecinos, que tras el último fuego en este espacio, que se produjo este pasado fin de semana, reclaman que se adopten medidas para reducir los riesgos.

Desde el Consistorio afirmaron que tanto Policía Local como Protección Civil realizan un «seguimiento constante» en este espacio urbano, que se intensifica durante las jornadas en las que el riesgo de incendio es más elevado. En este sentido, consideraron que las actuaciones han dado sus frutos, en referencia a la «rápida resolución» de este último fuego. «El patrullaje constante permite anticiparse en la mayoría de las ocasiones», recalcaron.

Asimismo, aseveraron que también se realizan campañas de información y prevención de conductas peligrosas «con colectivos de riesgo» para tratar de prevenir que una mala actuación tenga consecuencias negativas en la zona.

Sobre los vehículos mal estacionados, que según los vecinos en ocasiones acampan en esta zona, desde el Consistorio de la capital dijeron que se hacen campañas de información y se sanciona «cuando es preceptivo». También se refirieron a la señalización que reconocieron que aunque está instalada desde hace sólo unos meses ya ha sufrido acciones de vandalismo, pero afirmaron que desde el Ayuntamiento se mantienen «vigilantes» tanto para prevenirlo como para reponer las señales cuando es necesario.

Hay que recordar que los vecinos de San Miguel, que llevan tiempo quejándose de los riesgos por lo que consideran una falta de mantenimiento en la zona, indicaron este lunes a IDEAL que los pivotes que impedían el paso a caravanas y otros vehículos para que no se acampen se habían roto en varias ocasiones y que la última vez no habían sido repuestos, y los propios residentes en la zona habían colocado piedras para frenar el paso. También reclamaban que se desbroce más en esa zona y que haya más controles, porque decían que aunque hay una señal que impide el paso a vehículos no autorizados, en muchas ocasiones no se cumple la restricción y que además es habitual ver grupos bebiendo y comiendo en la zona de descampado con los consiguientes riesgos.

San Miguel es una de las zonas urbanas que se incluyen en el plan de incendios municipal porque existe riesgo de fuego forestal. De hecho, es habitual que todos los años se produzca uno o más incendios de mayor o menor consideración. En 2022 las llamas llegaron a poner en riesgo la Abadía del Sacromonte y arrasaron con más de 170 hectáreas, en las que se puso en marcha un plan de reforestación con la plantación de miles de árboles.