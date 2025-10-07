La Policía Nacional vuelve a compartir sus actos institucionales con Granada

El sol apretaba con fuerza, y con ello dio mucha más luz —y calor también— a una celebración en el centro de la ciudad, como ... homenaje a la Policía Nacional en los actos de su patrón, el Santo Ángel de la Guarda, que, para quienes creemos, no es uno sino muchos.

Un lugar privilegiado junto al Palacio de Congresos fue el escenario donde se cumplió con todo el protocolo de ceremonia, con la formación de diez unidades que se mantuvieron en su puesto durante el resto del programa, y que, al final, se complementarían con un vistoso desfile de medios motorizados, incluido un helicóptero que sobrevoló la zona.

Todo un homenaje a los muchos hombres y mujeres que dedican su vida a proteger a la sociedad y que, desde su responsabilidad, nos hacen el día a día un poquito más fácil.

Una labor por la que algunos de sus integrantes recibieron merecidos reconocimientos, como la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco. Más de medio centenar de inspectores, subinspectores, oficiales y policías fueron premiados por su buen hacer. Entre ellos estaban Alejandro Moreno, David Mancilla o Silvia Tortosa. Imposible nombrarles a todos, pero desde aquí felicidades de corazón.

Francisco Cándido López Tello, agente jubilado de 83 años, fue homenajeado, y María del Pilar Gozález, secretaria general de la Subdelegación del Gobieno, fue distinguida. Pepe Marín

Sí puedo citar algunas condecoraciones que también se entregaron durante la jornada, y que recayeron en Rafael Martín, Amelia Carranza y Estela María Moyano.

El acto —aún no lo he comentado— estuvo presidido por el delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía, Pedro Fernández, quien fue recibido por el Jefe Superior de Policía de Andalucía Oriental, Luis Jesús Esteban Lezáun. Y, por supuesto, acudieron gran parte de las principales autoridades civiles, militares y judiciales de la ciudad.

Hubo otras muchas caras conocidas y otras, muy importantes como la de los familiares de quienes eran reconocidos y quienes acompañaban en la organización del momento, que tuvo una emoción especial, como cada año, con el homenaje al policía nacional jubilado 'más representativo de nuestra provincia'.

Este año su nombre es Francisco Cándido López Tello, de 83 años, quien ingresó en el Cuerpo de Policía Armada en 1966. Vivió el reconocimiento feliz, junto a sus hijos: Vicente López, inspector jefe y jefe de la Brigada Provincial de Policía Científica, y Francisco López, también miembro de la Policía Nacional. Se llevó grandes aplausos y una felicitación emocionada.

La misma emoción que se sintió al entregar, un año más, el premio Amigo de la Policía –ese del que siempre presumo ser una de las agraciadas–. Según se relató en el acto, «debido al cariño y cercanía», la decisión se decantó por Antonio Salinas, administrador de Atria Servicios Sociosanitarios Generales. La distinción se la entregó el propio Jefe Superior que, por cierto –tienen también la información–, ofreció un discurso muy claro sobre su visión del Cuerpo que dirige, y esbozó las pautas que evidencian su esfuerzo diario por proteger a la ciudadanía.

Esa misma ciudadanía que aplaudía con fuerza cada uno de los momentos vividos, para reconocer a personas que también recibieron distinciones –aunque no sean policías–, pero que, desde sus responsabilidades y trayectoria, han demostrado «su cooperación y exquisito trato».

Entre ellos estaba Miguel Durán, quien hasta hace apenas unos días fue coronel jefe de la Base Aérea de Armilla y Ala 78, feliz de volver a estar entre amigos, como el comisario principal Juan de Dios Piedra, jefe regional de Operaciones, quien fue el encargado de entregarle la distinción. Otra de ellas recayó en el general de Brigada del MADOC, Carlos María Castrillo, a quien, como en el caso anterior, pude saludar y felicitar personalmente. Lo mismo hice con María del Pilar González, secretaria general de la Subdelegación del Gobierno de España, también condecorada, en este caso por el comisario Rafael Rodríguez, jefe provincial de Granada.

Por cierto, hablando de la Subdelegación, también pude ver a su actual responsable en Granada, José Antonio Montilla, y a su antecesora, Inmaculada López Calahorro.

Y termino con las condecoraciones: Rafael Caracuel, subinspector de la Policía Local de Granada, y Francisco Javier Hinojosa, del Grupo de Homicidios de la Guardia Civil. Las recibieron de manos del intendente principal Rafael Domingo, jefe de la Policía Local, y del teniente coronel de la Benemérita, Javier Cerrato. Aprovecho para trasladar públicamente al coronel jefe de la Comandancia, Francisco Javier Arteaga, el pésame por la triste pérdida familiar que ha tenido. Y no acabaron ahí los reconocimientos, porque también se hicieron extensivos a empresas, instituciones y personalidades de distintos ámbitos, los mismos que siempre están ahí para apoyar a la Policía Nacional, como ellos nos apoyan a nosotros. Cariño mutuo.