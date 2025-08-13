Un policía logra que le devuelvan unas vacaciones de 2021 que agotó para curarse del covid

Un agente de la Policía Nacional logra cuatro años después que la Justicia le reconozca y 'devuelva' las vacaciones de 2021 que tuvo que agotar ... para curarse de la covid-19. El hombre se vio obligado a solicitar vacaciones y una compensación por otros días trabajados anteriormente para impedir que le abrieran un expediente disciplinario-sancionador que le anunciaron si no acudía a su puesto de trabajo. Pese a la enfermedad persistente y al continuo positivo en el virus, el médico de la Jefatura rechazó concederle una nueva licencia por enfermedad.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía obliga ahora a reconocerle los días de descanso que tuvo que agotar por estar malo. De acuerdo con la sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo, el agente se había vacunado con dos dosis de Astrazeneca, acudió al Servicio de Urgencias con un cuadro de más de 10 días con fiebre de 37,5 grados, cefalea, mucosidad, dolor ocular bilateral, dolor torácico y malestar general. El parte médico de baja alcanzaba desde el 26 de agosto de 2021 con una duración probable de 14 días.

Se emitieron nuevos partes médicos de confirmación de baja el 10 y el 25 de septiembre. El 1 de octubre se dicta resolución por la que el tiempo de concesión de la licencia se fija hasta ese mismo día. Dicha resolución se fundamenta en el informe emitido por el Facultativo Médico Jefe de la Unidad Sanitaria de la Jefatura Superior de Policía Andalucía Oriental.

Diarrea, fiebre o malestar

Durante el tiempo de baja el agente fue asistido por continuos episodios de diarrea, fiebre o malestar. El hombre ha aportado a la causa informes médicos del 28 de agosto, 7 y 19 de septiembre, 2,11 y 27 de octubre en el que se reflejan las dolencias padecidas. De igual forma, el agente dio positivo por covid en varias pruebas realizadas el 7 y 23 de septiembre, 4 y 20 de octubre.

Uno de los médicos que lo atendieron recogía además que el afectado tenía covid persistente. Consideraba incluso que «no era procedente» su reingreso en el cuerpo. El médico pedía que guardara reposo y cumpliera el confinamiento y protocolo de seguridad. Sin embargo, un facultativo, el de la Unidad Sanitaria de Granada de la Jefatura, ante la solicitud de la licencia por incapacidad temporal del policía decidió rechazar esa petición «según criterio médico». De acuerdo el fallo del TSJA, ese informe no está motivado o justificado.

Uno de los médicos que lo atendieron recogía además que el afectado tenía covid persistente. Consideraba incluso que «no era procedente» su reingreso en el cuerpo

«Se limita a considerar que debe denegarse la licencia sin una sola referencia a la documentación médica que fue aportada por el funcionario. El agente merecía un análisis con exposición sobre las razones por las cuales pese a la claridad de la continuación de las dolencias y de su positivo en Covid 19 desechaba la petición, sobre todo vistos los riesgos que en esa fecha suponía para la población este peligroso virus y los cientos de víctimas mortales que ha causado», remacha el tribunal sobre el informe del médico de la jefatura.

A juicio del tribunal, las pruebas documentales aportadas por el policía tienen la «suficiente entidad como para deducir que el recurrente tenía afectada su capacidad para el desempeño de las funciones propias de su puesto, aunque para el facultativo no merecieran la más mínima atención», dice la sentencia.

Para el tribunal, «sin lugar a dudas» se desprende que el hombre continuaba aquejado por las secuelas del virus cuando solicitó la nueva licencia y «tan impedido que estaba» tuvo que solicitar vacaciones para recuperarse de la enfermedad. Eso sí, el TSJA no admite que la motivación de denegarle las licencias fuera la falta de personal para la celebración del patrón, la festividad de Los Ángeles Custodios, porque «no existe ninguna prueba que permita llegar a esa conclusión».

El TSJA revoca la resolución de la policía y acuerda la continuación de la licencia por enfermedad, anulando los días de vacaciones que tuvo que cogerse entre octubre y noviembre para recuperarse. Estos días tendrán que serle reconocidos. El agente, con 35 años de profesión a sus espaldas, estuvo representado por el abogado Miguel Ángel Muñoz Hernández.