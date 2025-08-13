Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un policía logra que le devuelvan unas vacaciones de 2021 que agotó para curarse del covid

El TSJA ordena que el agente, con 35 años de profesión, recupere sus días después de que le denegaran un permiso enfermedad

Pilar García-Trevijano

Granada

Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:37

Un agente de la Policía Nacional logra cuatro años después que la Justicia le reconozca y 'devuelva' las vacaciones de 2021 que tuvo que agotar ... para curarse de la covid-19. El hombre se vio obligado a solicitar vacaciones y una compensación por otros días trabajados anteriormente para impedir que le abrieran un expediente disciplinario-sancionador que le anunciaron si no acudía a su puesto de trabajo. Pese a la enfermedad persistente y al continuo positivo en el virus, el médico de la Jefatura rechazó concederle una nueva licencia por enfermedad.

