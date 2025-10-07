La Policía Local de Granada advierte sobre los fallos de Google sobre la ZBE Las vistas creadas con la inteligencia artificial del buscador ofrece información errónea que puede causar problemas a los usuarios

P. M. Martes, 7 de octubre 2025, 18:12 Comenta Compartir

¿Qué horarios tiene la Zona de Bajas Emisiones en Granada? ¿Qué días de la semana está activa? Pues la realidad es que no tiene horario. La ZBE se aplica desde el 1 de octubre, las 24 horas al día, los 365 días del año. A pesar de que lleva días en vigor, hay gente que puede confundirse al no recurrir a información oficial.

Así lo ha alertado la Policía Local de Granada en sus redes sociales. Y es que el cuerpo municipal ha puesto un ejemplo claro. ¿En qué horario se puede acceder a la Calle del Carmen de Burgos por la ZBE de Granada? Pues bien, si le haces caso a la respuesta que te da la inteligencia artificial der Google, vas a recibir una multa.

«Para acceder a la Calle del Carmen de Burgos en Granada, debes conocer el horario y las excepciones de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que aplica a toda la ciudad desde el 1 de octubre de 2025 y tiene restricciones horarias de lunes a viernes de 8:00 a 22:00; los fines de semana y festivos no hay restricciones», esto es lo que dice la inteligencia artificial de Google, pero no son datos correctos.

«Ojo, si confías en la IA preguntando a Google, verifica que la información que te ofrece sobre la ZBEGranada es correcta. La ZBE se aplica desde el 1 de octubre, las 24 horas al día, los 365 días del año. Si tienes dudas, consulta la web oficial», dice la Policía Local en referencia a la web de Movilidad del Ayuntamiento de Granada.