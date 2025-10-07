Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Letrero informativo de la ZBE de Granada. Carlos Valdemoro

La Policía Local de Granada advierte sobre los fallos de Google sobre la ZBE

Las vistas creadas con la inteligencia artificial del buscador ofrece información errónea que puede causar problemas a los usuarios

P. M.

Martes, 7 de octubre 2025, 18:12

Comenta

¿Qué horarios tiene la Zona de Bajas Emisiones en Granada? ¿Qué días de la semana está activa? Pues la realidad es que no tiene horario. La ZBE se aplica desde el 1 de octubre, las 24 horas al día, los 365 días del año. A pesar de que lleva días en vigor, hay gente que puede confundirse al no recurrir a información oficial.

Así lo ha alertado la Policía Local de Granada en sus redes sociales. Y es que el cuerpo municipal ha puesto un ejemplo claro. ¿En qué horario se puede acceder a la Calle del Carmen de Burgos por la ZBE de Granada? Pues bien, si le haces caso a la respuesta que te da la inteligencia artificial der Google, vas a recibir una multa.

«Para acceder a la Calle del Carmen de Burgos en Granada, debes conocer el horario y las excepciones de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que aplica a toda la ciudad desde el 1 de octubre de 2025 y tiene restricciones horarias de lunes a viernes de 8:00 a 22:00; los fines de semana y festivos no hay restricciones», esto es lo que dice la inteligencia artificial de Google, pero no son datos correctos.

«Ojo, si confías en la IA preguntando a Google, verifica que la información que te ofrece sobre la ZBEGranada es correcta. La ZBE se aplica desde el 1 de octubre, las 24 horas al día, los 365 días del año. Si tienes dudas, consulta la web oficial», dice la Policía Local en referencia a la web de Movilidad del Ayuntamiento de Granada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué había tanta Policía hoy en el centro de Granada?
  2. 2 Aemet adelanta la llegada de las lluvias a Granada: los días que más va a llover
  3. 3

    Granada cuelga el cartel de completo con un congreso médico que traerá a más de 5.000 personas
  4. 4

    Indemnizan con 282.600 euros a los hijos de un hombre que falleció tras ser atropellado en Granada
  5. 5 Tres rutas otoñales para disfrutar en familia en Granada
  6. 6 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra
  7. 7

    Así será el gran Parque de las Aguas que transformará la entrada de Almuñécar
  8. 8 Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio
  9. 9 La histórica cafetería del Zaidín que vendía su pan a Mercadona
  10. 10

    Denuncian inseguridad por una vecina conflictiva en la zona del Albaicín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Policía Local de Granada advierte sobre los fallos de Google sobre la ZBE

La Policía Local de Granada advierte sobre los fallos de Google sobre la ZBE