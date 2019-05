Polémica por el estudio morfopsicológico del candidato de C's Granada, Luis Salvador El miembro de la formación naranja defiende el análisis colgado en su página web y afirma que quien le conoce «sabe que las conclusiones son muy certeras»: «Pregunté al doctor por varias personas y las clavó a todas» DIEGO CALLEJÓN GRANADA Viernes, 3 mayo 2019, 17:13

En la jornada de ayer, el cabeza de lista de Ciudadanos Granada para las Elecciones Municipales, Luis Salvador, presentó su propia página web. En ella, el líder de la formación naranja en la ciudad comparte un estudio morfopsicológico elaborado por el doctor Julián Gabarre que, analizando la forma de su cabeza y rostro, concluye con que Salvador tiene «una notable preocupación por la justicia y la equidad», entre otros muchos aspectos positivos.

Apenas veinticuatro horas después de que Luis Salvador compartiera este estudio, la polémica se ha abierto paso en las redes sociales para denunciar que el candidato de Ciudadanos en Granada utilice «pseudociencias del siglo XIX» o «ténicas como la frenología que camuflaban el racismo de ciencia».

Ante tales acusaciones, el propio Luis Salvador y el doctor Julián Gabarre han defendido la morfopsicología como una «ciencia contrastada que la gente suele confundir con la frenología». En esta línea, el doctor defiende su trabajo con un certificado de la Policía Científica que acredita que acertó los delitos que habían cometido diez criminales diferentes con solo ver sus rostros y añade que ha hecho este mismo estudio con personalidades famosas como Lady Di, Donald Trump o Barack Obama.

LUIS SALVADOR La explicación del candidato

Preguntado por la polémica suscitada por el estudio, Luis Salvador ha defendido ante IDEAL que el análisis proviene de «un profesional que ha trabajado con la Policía» con el que tuvo la ocasión de hablar antes de que analizara su rostro. «Estuve con él, le enseñé a personas que él no conocía para que las analizara por su rostro y las clavó a todas», ha explicado el candidato de Ciudadanos.

Sobre las conclusiones que el doctor Gabarre ha sacado sobre él, Salvador ha comentado que «si se lo preguntas a las personas que me rodean sabes que las conclusiones son bastante certeras», explicando que quien «vive con él en el día a día» coincide con el análisis morfopsicológico publicado.

En cuanto al origen de la idea de analizarse bajo estos parámetros, el político ha aseverado que «fue una iniciativa del doctor» que, cuando lo vio en el Congreso, quiso hacer un estudio para el que le pidió unas fotografías. «Cuando terminó el análisis, el doctor lo colgó en su página web. Cuando yo estaba configurando la mía, creí que podría ser de interés para que la gente me conociera mejor, por lo que también lo incluí», ha comentado Luis Salvador a IDEAL.

JULIÁN GABARRE La defensa del doctor

Por su parte, el doctor Julián Gabarre, graduado en Psicología 'Cum Laude' por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha desgranado a IDEAL las razones por las que eligió a Luis Salvador como sujeto de su análisis: «Lo elegí porque, al observar su rostro en algunas intervenciones en televisión, vi que era un hombre de equidad, muy completo a nivel mental y sobre todo en temas humanos y sociales, por su estructura morfológica. Me pareció una persona que tenía una buena cabeza, y vi reflejado en él un buen corazón y que había sufrido bastante de niño. El tema de los políticos en España es tela marinera, pero a Salvador lo vi muy honesto, con una inteligencia innata, y pienso que eso hay que reflejarlo, porque a los honestos les cortan el paso en política».

Cuestionado por los que afirman que la morfopsicología es una «pseudo-ciencia», Gabarre ha defendido que «la mayor indignidad intelectual es juzgar sin conocer» y ha comentado que ya ha hecho «hasta cinco publicaciones sobre morfopsicología en varias revistas científicas». Asimismo, el doctor ha contado que en su tesis doctoral identificó el comportamiento de 1.044 personas observando su cara y que no se equivocó en ninguna. «En mi tribunal me dijeron que hace 350 años me hubieran quemado por brujo», ha sentenciado Julián.

Finalmente, Gabarre ha querido desligar la frenología, que «no funcionó y fue rechazada», de la morfopsicología, asegurando que la segunda «tira por tierra el 70% de las cátedras en psicología porque están basadas en un auto-informe en el que uno puede mentir». Para él, la morfopsicología es más exacta porque «el rostro refleja el inconsciente, que es el responsable del 98% de nuestros comportamientos». «En el futuro próximo, la morfopsicología será un elemento trascendental. Yo soy un idealista y estoy invirtiendo todo mi dinero en ella, porque quiero dejar un mundo mejor con estas investigaciones», ha sentenciado el doctor, que incluirá todas estas reflexiones y numerosos estudios en su próximo libro.

EL ANÁLISIS Los 15 puntos del estudio

Según publica Luis Salvador en su página web, estos son los quince puntos que el doctor Julián Gabarre pudo extraer del análisis de su rostro y de su cabeza:

1. «Buen caudal energético»

Buen caudal energético orientado a realizaciones de valor ético-morales y humanas de valor trascendente enfocados a la contribución de mejoras para la posteridad social. No obstante, sus acciones son meditadas, sensatas, concretas y objetivas, lo que le otorga suficiente apego a la realidad actual. Estas circunstancias de moralidad profunda y de tener los «pies en el suelo» canalizan su trabajo hacia contribuciones para dejar un mundo mejor.

2. «Dotado de gran olfato relacional»

Sus motivaciones y necesidades inconscientes se barajan primero en el mundo afectivo y en segundo lugar en el intelectual, habiendo tenido que aprender a clasificar y jerarquizar sus necesidades y deseos. Con gran capacidad de observación y, por añadidura, dotado de gran olfato relacional con el que percibe, siente y juzga rápidamente situaciones y personas. Su imaginación fértil, llena de raciocinio y mesura y su forma de proceder estructurada, le permiten encontrar soluciones acertadas y proponerlas en la ocasión más propicia.

3. «Pensamiento reflexivo»

Su pensamiento metódico, reflexivo y organizado, tiene la suficiente agilidad y se enriquece de la amplia observación anteriormente mencionada.

4. «Competencias intelectuales por encima del término medio»

Sus competencias intelectuales innatas están por encima del término medio, coexistiendo competencias abstractas y concretas, lógicas e intuitivas, analíticas y sintéticas de manera armónica. Ante distintas situaciones tendrá buena capacidad para ver y dar soluciones globales bien adaptadas a la realidad. Esto es porque sabe canalizar muy bien sus ideas en acciones concretas, y porque la competencia de planificación es notable, pudiendo prever y anticiparse a lo inesperado.

5. «Buena memoria fotográfica»

Se detecta curiosidad importante, aunque selectiva, con buena asimilación en el campo que elija, con notable sensorialidad de tipo visual y buena memoria fotográfica.

6. «Ideas impregnadas de intuición»

Si bien es de espíritu suficientemente analítico y lógico, como ya he dicho, sus ideas y juicios estarán impregnados de intuición.

7. «Buena memoria de evocación»

Buena memoria de evocación. Sus procesos mentales de búsqueda y selección de información se articulan a través de imágenes o palabras previamente almacenadas.

8. «Notable preocupación por la justicia y la equidad»

Su sentido crítico y autocrítico atribuyen rigurosidad suficiente a sus propios actos, así como notable preocupación por la justicia y la equidad. Con notable sentido de la responsabilidad y de la fidelidad, que hará que mantenga su palabra a no ser que sobrevengan impedimentos excepcionales.

9. «Emociones profundas pero controladas»

De afectividad a la vez tierna, apasionada y controlada, de emociones profundas pero controladas. Capacidad para sentir y dar cariño profundo por sus semejantes. Es una persona sociable al que le gusta estar rodeado de sus amigos.

10. «Mantenimiento del esfuerzo»

Buena capacidad de trabajo, con considerable mantenimiento del esfuerzo.

11. «Dinámicas de ataque y defensa equilibradas»

La reflexión decide sus actos y las realizaciones estarán dirigidas por sus motivaciones intelectuales y afectivas. Es decidido para emprender lo previamente meditado y, generalmente, llega hasta el objetivo propuesto, adecuándose de forma vivaz o ponderada según la situación. La combatividad es aceptable, con dinámicas de ataque y defensa equilibradas, adaptándose al medio de manera inteligente.

12. «Actuación ante solicitaciones del medio»

La necesidad de actuar ante las solicitaciones que le proponga el medio son buenas, pero esto podría llevarle a gestionar peor sus propias energías.

13. «Al servicio del bien común»

Los instintos están presentes, pero no son preponderantes; esto es, lo material no es prioritario, su potencial en este campo está al servicio del bien común.

14. «Saber para delegar y supervisar»

Profesionalmente puede ser competente en oficios sociales de relación, consejo, orientación, Psicología, Enseñanza, Medicina familiar. También puede ser eficaz en la gestión y dirección empresarial, siempre que el componente humano sea esencial. Sabrá delegar y supervisar, en lugar de controlar.

15. «Infancia dolorosa»

Existen elementos en este rostro que nos informan que el pasado emocional-relacional dentro del entorno familiar fue vivido dolorosamente, algo que tratará de compensar en demasía protegiendo a su familia, especialmente a sus hijos.