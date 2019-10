Podemos-IU reprocha al bipartito la creación de más puestos directivos en Gegsa Puentedura, en una imagen de archivo / R. L. P. El consejo de administración de la entidad votará mañana la configuración de una nueva gerencia PABLO RODRÍGUEZ Granada Miércoles, 9 octubre 2019, 12:02

El concejal de Podemos Izquierda Unida, Francisco Puentedura, ha denunciado el intento del bipartito de ampliar los puestos directivos en Gegsa y ha avanzado que votará en contra de la creación de una gerencia, una propuesta sobre la que decidirá mañana el consejo de administración de la entidad.

Según ha recordado, la empresa, adscrita al Ayuntamiento y en la que están representados todas las fuerzas políticas de la corporación, poseía un director gerente hasta 2012, cuando el gobierno del popular José Torres Hurtado eliminó el puesto para crear tres direcciones vinculadas a las actividades deportivas, las actividades culturales y la asesoría jurídica. Como entonces denunció el propio Puentedura, los tres puestos fueron adjudicados por libre designación, lo que provocó las críticas de la oposición.

Cuatro años más tarde, en una de las primeras decisiones del gobierno del socialista Francisco Cuenca, los mismos tres directivos pasaron a ser personal laboral fijo de la entidad. Sin embargo, el propio equipo socialista, en línea con lo propuesto por el plan de ajuste aprobado por la corporación, se comprometió posteriormente a eliminar las tres figuras, algo que no fue acometido tras el final del mandato.

Ahora, según ha denunciado Puentedura, el nuevo equipo de gobierno ha planteado el nombramiento de un director gerente con un sueldo de 57.000 euros «que se suman a los más de 240.000 que ya cuesta la estructura directiva de la empresa». En su opinión, se trata de algo «escandaloso» porque «se suponía que el plan de ajuste iba a reducir estos puestos y ahora donde había tres va a haber cuatro».

Por otra parte, Puentedura ha dicho que considera que el nombramiento no beneficia a una entidad «que el Ayuntamiento financia a través de transferencias de crédito sin las cuales no generaría beneficios». El edil también ha criticado la justificación del gobierno, que ha recordado en un informe a los miembros del consejo que se trata de una medida para ocupar una vacante, y ha afirmado que el Ayuntamiento no está obligado por ley a recuperarla.

El concejal también ha cuestionado la fórmula escogida para seleccionar al gerente, «que se asemeja mucho al de libre designación». Según el edil, se abre la puerta a la contratación de personas no vinculadas al cuerpo funcionarial del Ayuntamiento en un proceso «que no respeta los criterios de igualdad, capacidad y mérito».

Puentedura ha tendido la mano al resto de grupos municipales para tumbar la propuesta y ha emplazado a los miembros del consejo de administración de Gegsa a «resolver» el futuro de los tres puestos directivos actuales antes de decidir sobre la necesidad o no de un director gerente.