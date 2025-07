El pleno se une para respaldar a la UGR en su formación sobre IA

El pleno de Granada se ha unido este viernes para apoyar a la UGR en su ambición por tener un grado en Inteligencia Artificial el ... curso que viene. PP, PSOE y Vox han respaldado una moción que se pone del lado de la institución académica en el conflicto que mantiene con la Agencia Andaluza de Calidad Universitaria tras el informe desfavorable que emitió hace unas semanas y que está recurrido por los granadinos.

La unanimidad se ha repetido también durante la sesión para apoyar otra iniciativa que pedía que el Ayuntamiento se implicara en la solicitud que la UGR hará en otoño a la Junta para ampliar el número de cursos en dos titulaciones sobre esta materia, una medida que, como contó este periódico a comienzos de julio, permitirá que la capital nazarí pueda formar el talento necesario para dar respuesta las demandas del potente ecosistema tecnológico con el que cuenta.

La votación de las dos mociones, una planteada por el PP y otra por el PSOE, no ha escondido, sin embargo, las enormes diferencias que las formaciones mantienen respecto a las políticas vinculadas con la IA. Así lo ha revelado el tenso debate de una tercera iniciativa planteada por los populares que denunciaba el «agravio político» que los de Marifrán Carazo advierten en la instalación de una gigafactoría tecnológica en Tarragona.

A juicio del PP, el Ejecutivo no ha tenido en cuenta a Granada y ha advertido un paralelismo con la polémica designación de La Coruña como sede de la Agencia de IA a la que aspiraba la ciudad. El PSOE, por contra, ha recordado que Granada no cuenta con la capacidad técnica para albergar las instalaciones y ha lamentado que la Junta no moviera «ni un papel» desde febrero sobre este proyecto como sí hizo la Generalitat y que esté dilatando la respuesta a las reiteradas peticiones del rector Pedro Mercado para dotar a la UGR de un centro de computación que, en su opinión, pondría a la provincia en el camino adecuado para poder albergar entes como el que se ha concedido a la ciudad catalana.

Pese a la agria discusión entre ambos partidos, el acuerdo respecto a las necesidades de la UGR para mejorar la formación de especialistas tecnológicos es lo que finalmente ha dejado la sesión con las dos mociones aprobadas por unanimidad. El debate, eso sí, ha transcurrido con gran tensión. La propuesta del PP sobre el grado de IA se ha convertido en un cruce de acusaciones, con los de Carazo recordando que la Junta llevaba 14 años, un periodo que abarca dos mandatos del PSOE y dos del PP, sin conceder nuevas titulaciones a la Universidad «hasta que lo ha hecho el gobierno de Juanma Moreno» y el PSOE señalando que el órgano que ha tumbado el grado depende de la Junta.

Lo mismo ha sucedido con la iniciativa del PSOE, que pedía el respaldo municipal a la ampliación de cursos. Los dos partidos han vuelto a poner la misma posición sobre la mesa, con el PP sacando pecho del «fuerte aliado» que, a su juicio, resulta la Junta con Granada en materia de la IA y con el PSOE pidiendo explicaciones por la falta de respuesta del gobierno autonómico a las pretensiones de la institución académica.

Vox, que ha respaldado las tres mociones, las dos que han salido por unanimidad y la de la gigafactoría, ha lamentado que a Granada «no se le deje dar pasos adelante» y ha tildado de «mazazo» el fallo de la agencia que, como ha recordado, depende de la Junta. La formación ha reclamado «contundencia y rapidez» en el respaldo a las reivindicaciones de la UGR y ha exigido al gobierno autonómico que cumpla sus promesas.