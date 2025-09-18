El pleno ratifica la entrada de Diputación en el consorcio de la capitalidad

La Diputación de Granada formará parte del consorcio que trabaja para que la ciudad se convierta en 2031 en capital europea de la cultura. El ... pleno municipal ha aprobado este jueves por unanimidad su entrada en el ente donde ya se encuentran el Consistorio y la Universidad.

El expediente se ha aprobado en una rápida sesión extraordinaria motivada más por motivos técnicos que por otras cosas, como ha recordado el edil de Cultura, Juan Ramón Ferreira. La entrada ha sido posible por una modificación de los estatutos en los que se hace constar a la administración provincial como ente colaborador, además de especificar los fondos aportados por cada una de las entidades promotoras. En la revisión se han tocado otros artículos, aunque con un carácter menor y para pulir aún más la redacción.

Como representante del gobierno local, Ferreira ha explicado que los ajustes aprobados eran «necesarios» para detallar cuestiones como los votos de los entes colaboradores y dar oficialidad a la «cooperación» que la Diputación ha estado ofreciendo con la candidatura desde el inicio. El concejal ha tenido palabras de agradecimiento para el personal técnico encargado de la redacción y, en especial, a los grupos de la oposición por su apoyo.

El edil socialista Juanjo Ibáñez ha escenificado ese respaldo agradeciendo el trabajo realizado en este «ingente proyecto» y ha subrayado que su formación hará «todo lo que esté en su mano» para conseguir la capitalidad.

Por parte de Vox, ha sido la concejala Mónica Rodríguez quien ha evidenciado el apoyo a la candidatura. La edil ha agradecido el esfuerzo a la hora de abordar los estatutos y lo ha personificado en la figura del vicesecretario, Gustavo García-Villanova, de quien ha celebrado la tarea para dar cuerpo al texto. La representante ha manifestado el respaldo de su grupo y ha hecho público el deseo de que Granada consiga su objetivo en 2031 «porque seamos los mejores».