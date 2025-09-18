Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Aprobación por unanimidad de la entrada de Diputación en el consorcio de la capitalidad este jueves. Blanca Rodríguez

El pleno ratifica la entrada de Diputación en el consorcio de la capitalidad

Los grupos aprueban por unanimidad el expediente, que da naturaleza a la colaboración del ente en la aventura de 2031

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:28

La Diputación de Granada formará parte del consorcio que trabaja para que la ciudad se convierta en 2031 en capital europea de la cultura. El ... pleno municipal ha aprobado este jueves por unanimidad su entrada en el ente donde ya se encuentran el Consistorio y la Universidad.

