El pleno de Dúrcal cuestiona que el centro de menores cumpla los requisitos para este uso Inmueble en el que se encuentra el centro de acogida. / V.S.C. El pasado 30 de junio se abrió un centro de acogida para menores extranjeros no acompañados en un inmueble que no dispone de licencia municipal VANESSA SÁNCHEZ CORTÉS DÚRCAL. Viernes, 24 agosto 2018, 02:41

El pleno municipal de Dúrcal convocado de forma extraordinaria a propuesta del Partido Popular debatió sobre el centro de acogida para menores no acompañados que inició su funcionamiento el pasado 30 de junio en este municipio. Este año, la Junta de Andalucía ha licitado 690 plazas con Engloba, Anide, Afinsa, Interprode y Fundación SAMU por valor de 12.610.750 euros para la tutela de menores extranjeros no acompañados (MENA). SAMU gestiona el centro de acogida de Dúrcal. Del total regional de las plazas, 185 son en la provincia de Granada, 32 en este edificio, una antigua pensión. El pasado sábado, la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales anunciaba la licitación de otras 400. Desde la Delegación no han podido confirmar cuántas serán en la provincia ya que no se han fijado aún.

Estas plazas de emergencia se abren en centros que según la propia Junta de Andalucía reúnen las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene. La polémica del centro de Dúrcal radica en que el lugar donde se ha ubicado es una pensión que tiene abierto un expediente de disciplina urbanística municipal. En enero, el propietario estaba realizando unas obras en el inmueble y en unos bungalows situados dentro de la parcela. El informe de la Policía Local señala que dichos trabajos no son «obras menores» que es para lo que había solicitado la licencia. Tampoco constan en el proyecto técnico la existencia de esos bungalows.

Además, el informe técnico sobre «instalación de un centro de menores extranjeros no acompañados en Dúrcal» de la Diputación solicitó una documentación técnica el 9 de julio. Según la alcaldesa, SAMU «ha aportado casi todos los informes requeridos aunque faltan algunos que han dicho aportarán en septiembre». La Diputación, en su informe de julio menciona en el último párrafo «que antes de su puesta en marcha tiene que tener las correspondientes autorizaciones municipales que habiliten la apertura».

Según uno de los concejales de la oposición, José Manuel Pazo (PP), la carencia de esa licencia pone en riesgo «la cobertura de cualquier seguro que tenga contratado la Fundación SAMU en caso de que ocurra algo en estas instalaciones». Sin embargo, el director de la Fundación SAMU, Carlos González de Escalada, ha explicado a este medio que «los recursos de menores están exentos de licencia de apertura o autorización municipal y que el centro SAMU de Dúrcal cumple estrictamente con la ley, gracias al contrato vigente con la Junta de Andalucía». Sobre las dudas planteadas, en ese pleno, responde que «son fruto del desconocimiento». Además, agradece al Ayuntamiento «el apoyo y solidaridad con los niños en acogida». El documento con el que la Delegación de la Junta de Andalucía acredita la actividad tras la inspección de un técnico recoge que este trabajador «constata que reúne las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene», aunque matiza que no entra «a conocer el técnico actualmente las exigencias o no de licencias municipales para la realización de esta actividad de alojamiento por no tratarse de asunto de competencia de la delegación territorial».