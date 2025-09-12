Las plazas de parking vendidas en Hípica superan al fin el 50%
La junta de gobierno local aprueba la transacción de otros 16 aparcamientos y alcanza los 153 traspasos efectuados únicamente en el último año
Granada
Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:38
El parking de Hípica está viviendo un auténtico 'boom' de venta. Solo en el último año, el Ayuntamiento de Granada, propietario de las instalaciones a ... través de Gegsa, ha aprobado los traspasos de 153 plazas de aparcamiento. Las últimas 16 fueron aprobadas este viernes, según confirmó el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra.
Con estas últimas operaciones, el Consistorio ha conseguido finalmente que más de la mitad de las plazas del parking pasen a residentes y personas interesadas en tener un aparcamiento asegurado en la ciudad. Se trata de un hito relevante después de que Hípica, como otras promociones efectuadas por la antigua Emuvyssa, se vieran afectadas por la paralización del mercado provocada hace más de una década por la crisis del ladrillo. A Granada, como le ocurrió a otras muchas urbes, el 'tsunami' le golpeó con fuertes inversiones realizadas poco antes, como la construcción de varias promociones de vivienda y parkings en varios puntos de la ciudad. La caída de las ventas redujo fuertemente el volumen de ingresos municipales y sumió en dificultades la situación financiera nazarí.
En los últimos mandatos, los diferentes equipos de gobierno han conseguido despertar las ventas gracias a unos precios cada vez más interesantes. Sin embargo, el despegue se ha dado especialmente en el último año, con el parking de Hípica como epicentro. En la actualidad, hay 77 plazas más con operaciones pendientes de cerrar.
