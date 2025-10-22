Planta Baja celebrará una súper fiesta exclusiva el 1 de noviembre

ideal Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:27 | Actualizado 14:48h. Compartir

Si buscas una experiencia única que combine los ritmos más cautivadores con una energía contagiosa, no puedes perderte la próxima fiesta donde se unen dos nombres que están revolucionando la escena musical. La cita es ineludible y te aseguramos que será una noche llena de sorpresas, baile y buena música. Planta Baja te espera el próximo 1 de noviembre desde las 23:30 horas

La fiesta más hedonista de la temporada se acerca rápidamente y las entradas son extremadamente limitadas. No dejes pasar la oportunidad de formar parte de esta experiencia única con la promoción especial dispoble únicamente en Oferplan Granada de IDEAL. Nos vemos en la pista

- JOTAPOP: La Fiesta al Máximo Nivel

Directo desde Mérida, JotaPop ha logrado convertirse en un referente indispensable de la fiesta en España. Con su estilo versátil, sus sesiones son una fusión perfecta de indie-pop, britpop, Madchester y electrónica de alto nivel. A lo largo de su carrera, ha recorrido numerosas salas y festivales por todo el país, llevando su esencia alegre y vibrante a cada rincón. Como parte del selecto roster de DSK POP, la agencia de DJs independientes más influyente de España, JotaPop promete una actuación memorable que hará vibrar la pista de baile con clásicos y hits actuales. ¡No te sorprendas si acabas bailando hasta el amanecer!

- DJ SEGUNDO PREMIO: Una Mezcla de Cine y Música

Por otro lado, tenemos a DJ Segundo Premio, conocido por su papel en la aclamada película del mismo nombre. Este multifacético artista combina su amor por el cine con una selección musical de alta calidad. Su sesión está diseñada para llevar a los asistentes en un viaje emocional, lleno de sorpresas y buena actitud. Podrás disfrutar de una mezcla única que incitará a todos a levantarse y bailar sin parar. ¡Una oportunidad excepcional para vivir la música de una manera diferente!

- ISMAEL: Recordando las Influencias Musicales

Ismael, parte del núcleo creativo de Apartamentos Acapulco, también estará presente. La banda ha sabido dejar claras sus raíces en el shoegaze, y en esta ocasión, Ismael tomará el escenario para repasar las bandas que han sido fundamentales en su vida personal y artística, así como las que influenciarán a las nuevas generaciones. Prepárate para una sesión cargada de nostalgia y energía, donde la música se convierte en un hilo conductor entre memorias y vivencias compartidas.

- Un viaje a través del tiempo

No podemos olvidar a DJ Mario Oldies de Discos Oldies, la emblemática tienda de discos del levante. Como guitarrista y cantante en Calivvla, Mario aportará a la noche una rica selección de punk y rock, manteniendo viva la tradición de la música en formato físico. Su pasión por la música en directo se reflejará en cada track, garantizando que todos encontraremos nuestro ritmo y revivamos esos grandes temas que nos han marcado a lo largo de los años.