Las plantaciones de marihuana de Granada sobrevivieron al apagón

Las plantaciones de marihuana ubicadas en decenas de inmuebles de Granada sobrevivieron sin problemas al gran apagón del pasado 28 de abril, que en Granada ... se prolongó entre doce y 16 horas, según indicaron a IDEAL expertos universitarios en el estudio del cáñamo. La gigantesca interrupción del suministro eléctrico tendría que haber durado más tiempo para que la 'cosecha' de cannabis se hubiera resentido. El corte de energía debería haberse prolongado durante tres días o más para que causara daños a los arbustos de 'maría', señalaron los especialistas consultados por este periódico.

No es un secreto que el cannabis necesita electricidad a espuertas para crecer con robustez y ser atractivo para las mafias que se mueven en el mercado de los estupefacientes.

Pues bien, el llamado 'cero energético', que dejó a oscuras a toda España y Portugal, fue demasiado 'breve' (aunque a la mayoría de la población le pareció eterno ) como para perjudicar a la 'mancha verde' que se extienden por la práctica totalidad de los municipios de Granada.

Laboratorios de investigación

Los científicos añadieron que en sus laboratorios de investigación disponen de plantas de cáñamo que no sufrieron ningún deterioro pese a la ausencia de luz.

En este sentido, deducen que lo mismo ocurrió con los las decenas de 'huertos' caseros en los que se cultiva 'maría' de forma ilícita en Granada. Creen que la producción se salvó. Un día de apagón no fue suficiente para 'secar' la 'cosecha'.

Por su parte, fuentes de la Guardia Civil indicaron que no habían observado que el cannabis intervenido tras el 28 de abril estuviera estropeado.

Cuarenta millones de euros

La industria de la marihuana en Granada aporta unos 40 millones de euros al producto Interior Bruto (PIB) provincial, según los cálculos de la fiscalía antidroga. El dato es de 2022 y es probable que la persistente ofensiva de las fuerzas de seguridad contra los cultivos de cannabis haya reducido esa cantidad..., o puede que no. Es el problema que tienen los negocios clandestinos: que la transparencia brilla por su ausencia, lo cual es lógico. Es posible hacer aproximaciones o extrapolaciones, pero no llegar a conclusiones tajantes. No hay rendición de cuentas ni auditorías como en las empresas normales

Sea como fuere, lo que es indudable es que el 'sector' de la 'maría' en Granada no es precisamente deficitario. Al contrario: en los últimos años ha alcanzado un desarrollo que obliga a las Policía Nacional y la Guardia Civil (en colaboración con las policías locales) a llevar a cabo redadas e intervenciones de grifa prácticamente a diario. De ahí que también se sucedan las operaciones para desmontar los enganches ilegales a la luz eléctrica. Si los narcos tuvieron que pagar el recibo de la energía que requiere una plantación de marihuana de interior el negocio dejaría de ser rentable. Así que la piratean, lo que, a su vez, deriva en que hay mucho dinero para repartir. No es fácil disuadir a los traficantes. El 'premio' es mayor que el riesgo. Y la fiscalía antidroga quiso dejarlo patente con una cifra: 40 millones de euros. «¿Qué sector económico de Granada produce unos beneficios brutos superiores a los 40 millones de euros y qué incidencia tiene en la vida económica el blanqueo de estas cantidades?», se preguntó el ministerio público. La propia institución dio la respuesta: esa «es la causa de que esta actividad siga imparable, a pesar de las cantidades decomisadas y bienes intervenidos».

Con el dinero que mueve la marihuana en la provincia cada año, según la fiscalía , se podrían construir entre diez y doce colegios nuevos cada curso.

Un dato más: el 80% de la 'maría' autóctona se exporta al extranjero y Granada se mantiene en los puestos de cabeza de la producción de esta droga en España.