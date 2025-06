La planta del Fargue enciende el pleno

La planta fotovoltaica prevista en el Fargue ha puesto patas arriba el pleno. Vecinos del barrio y miembros de colectivos han interrumpido la sesión para ... afear al equipo de gobierno su posición en el debate, donde ha tumbado la moción traída por el PSOE contra una iniciativa que prevé sustituir los olivos centenarios que hay en la zona por 30.000 metros cuadrados de placas eléctricas.

Los asistentes han paralizado el debate a gritos de «vergüenza» tras ver que la iniciativa no salía adelante al carecer PSOE y Vox de los votos necesarios. La oposición de los populares, excesivamente técnica, no ha sido comprendida por los vecinos y ha obligado a la formación a matizar la posición después. Según ha aclarado el portavoz municipal, Jorge Saavedra, el rechazo ha sido motivado por el riesgo que percibe el PP de prevaricación si impide un acto reglado y ha avanzado que parará la fotovoltaica cuando sea posible «porque este tipo de iniciativas no forman parte de nuestro proyecto de ciudad».

La sesión ya había arrancado con un voltaje altísimo por las continuas llamadas al equipo de gobierno de proteger climáticamente a las personas sin hogar por parte de miembros de La Calle Mata, pero se ha incrementado cuando el PSOE ha presentado su moción. Con el salón de pleno lleno de vecinos, la portavoz Raquel Ruz ha recordado el rechazo que existe en el barrio a una iniciativa que pretende instalar 10.000 módulos a pocos metros de los hogares. La socialista ha insistido en que su formación está a favor de las renovables, pero no «así» y ha advertido del riesgo que existe de afectar a entornos protegidos como la Alhambra o el Valle del Genil.

La socialista ha pedido a la alcaldesa, Marifrán Carazo, que tenga una posición «activa y pública» en defensa del entorno del Fargue, que anule el proyecto y que requiera a la Junta que ordene la instalación de este tipo de plantas en el territorio.

La portavoz de Vox se ha alineado con el PSOE al respaldar la petición y ha recordado que la formación no ha cejado en las comisiones por pedir información tanto por el proyecto del Fargue como por el de Víznar, que también preocupaba al barrio. Beatriz Sánchez ha remarcado que la formación está en contra de la instalación de estas plantas en suelo rústico y ha defendido la cultura del olivar frente a la destrucción del campo español que, según ha explicado, «se está llevando a cabo para favorecer los intereses de los fondos internacionales sin que a Moreno Bonilla parezca preocuparle demasiado».

A las palabras de Ruz y Sánchez ha respondido el edil de Urbanismo, Enrique Catalina, que ha apuntado que la moción incurría en errores respecto a los trámites y el espacio de acción que tiene el Ayuntamiento en este momento para frenar la planta. El dirigente ha negado las acusaciones de «opacidad» lanzadas por el PSOE y ha recordado que se ha reunido con los vecinos en persona para conocer su postura. Según ha dicho, se están aclarando «tanto de forma verbal como por escrito» todas las consultas, y tras esto, ha avanzado que no iban a respaldar la moción por el temor a prevaricar. «No me pidan que lo haga», ha dicho.

Aunque durante el debate se han producido interrupciones por parte de los asistentes, que han manifestado su rechazo a la fotovoltaica, las quejas se han multiplicado tras la votación. Ha sido en ese momento cuando un grupo numeroso de personas ha parado la sesión al grito de «vergüenza, vergüenza».