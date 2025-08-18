La piscina de Granada que «es mejor que un hotel de esos con cinco estrellas»

La piscina de Almanjáyar proporciona sombra fresca y al agua patos en un sueño conseguido para un distrito Norte que muchas veces se considera olvidado ... por el resto de la ciudad de Granada. El recinto es un espacio amplio, con un par de láminas de agua con todas las modernidades y una seguridad total. Los usuarios chapotean que da gusto y nada más cruzar la entrada uno se da cuenta que la temperatura, o al menos la sensación térmica, es de unos diez grados menos que en el exterior, fruto de la combinación del agua de la piscina y la extensa vegetación que rodea el lugar. También es un espacio para el recreo, la convivencia y la cohesión social en Granada. Así es, sus responsables explican que más que un simple centro deportivo y recreativo, se ha consolidado como un referente de convivencia ciudadana en uno de los barrios con mayor diversidad cultural de Granada.

Luces sin sombras

«Su éxito radica en un modelo de gestión comunitaria pionero, impulsado por la asociación de vecinos Las Cruces Almanjáyar en estrecha colaboración con la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada. Esta alianza institucional y vecinal transforma la piscina en un motor social que promueve la integración, la participación activa y el bienestar de toda la comunidad», comenta el presidente vecinal, Ángel Rubio.

Dentro de las instalaciones, los vecinos disfrutan de lo lindo. «Esto es mejor que un hotel de esos con cinco estrellas», explica una usuaria feliz y contenta. No es para menos, sus comentarios vienen de un lugar privilegiado, sentada en una hamaca, bajo una sombrilla, rodeada de su familia que sestea a esta primera hora de la tarde y frente a la piscina principal del lugar, que en esta partes hace las veces de playa con una ligera rampa que permite el acceso para todas las edades.

Son las luces sin sombras, esta vez de las que ni están ni se les esperan, de un lugar que logra que los barrios del distrito Norte sientan y disfruten un año más del verano en la mejor de sus versiones. De hecho, cada verano, la asociación de vecinos pone en marcha el innovador Plan de Convivencia Multicultural, que facilita la integración y la convivencia positiva entre vecinos y usuarios de diferentes culturas. Esta iniciativa dota a la piscina de un valor añadido, convirtiéndola en un espacio comunitario seguro, diverso e inclusivo. Y todo bajo la sombra de las sombrillas de la piscina, de la terraza del restaurante, de los árboles que cuidan los automóviles con sus ramas frondosas. Almanjáyar vive el verano y las sombras dibujan mejor su futuro.