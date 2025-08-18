Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Poco más se puede pedir entre la sombra, la alegría y la piscina del barrio Javier F. Barrera

La piscina de Granada que «es mejor que un hotel de esos con cinco estrellas»

La piscina urbana se convierte cada verano en la joya de todo el distrito Norte

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Lunes, 18 de agosto 2025, 23:23

La piscina de Almanjáyar proporciona sombra fresca y al agua patos en un sueño conseguido para un distrito Norte que muchas veces se considera olvidado ... por el resto de la ciudad de Granada. El recinto es un espacio amplio, con un par de láminas de agua con todas las modernidades y una seguridad total. Los usuarios chapotean que da gusto y nada más cruzar la entrada uno se da cuenta que la temperatura, o al menos la sensación térmica, es de unos diez grados menos que en el exterior, fruto de la combinación del agua de la piscina y la extensa vegetación que rodea el lugar. También es un espacio para el recreo, la convivencia y la cohesión social en Granada. Así es, sus responsables explican que más que un simple centro deportivo y recreativo, se ha consolidado como un referente de convivencia ciudadana en uno de los barrios con mayor diversidad cultural de Granada.

