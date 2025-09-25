Un pionero de la comunicación cofrade

Álvaro de la Torre Araus Granada Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:41 Comenta Compartir

El periodismo que dignifica la profesión es aquel que se esfuerza por servir a la parte más noble del ser humano. Un periodismo que no solo informa, sino que también transforma, impulsa cambios y mejora la vida de la sociedad. Todos enfrentamos retos que requieren apoyo, ya sea por infortunios materiales o por diversas necesidades emocionales y sociales. Sin embargo, no existe una solución única que aborde todas estas carencias de manera efectiva.

Jorge Martínez es un claro ejemplo de cómo se puede fomentar la colaboración en la comunidad. A través de su labor en el programa 'Granada Cofrade', ha construido una red de colaboración que ha sido clave para la consolidación de la Semana Santa de Granada. Durante sus 40 años de trayectoria, utilizando la comunicación como herramienta, ha logrado conectar a las personas y sensibilizarlas sobre la importancia de apoyarse mutuamente. Esto implica celebrar los logros ajenos, pero también poner por delante lo que se puede mejorar de forma constructiva cuando es necesario, siempre en pro de una causa mayor.

Martínez ha introducido un enfoque valioso que ilustra la importancia de reconocer el papel único que cada persona tiene. Al igual que un bisturí necesita un cirujano, o una regla de cálculo requiere a un arquitecto, cada individuo posee conocimientos y habilidades específicas que pueden contribuir al bienestar general. La clave radica en abrirnos al llamado de la generosidad y responder de forma activa, aportando lo mejor de nosotros mismos cuando se presenta la oportunidad.

La comunicación cofrade se aprende solo ejerciendo

La Escuela de Información Cofrade, establecida por Martínez, resalta la importancia de permitir que nuestras emociones nos guíen. Ante la belleza de un atardecer o la grandeza de una procesión, afloran sentimientos que nos conectan con los demás. Este sentido de comunidad y de participación hace que la Semana Santa de Granada sea manifestiación religiosa y cultural, promoviendo una colaboración que trasciende lo meramente funcional. A través de su escuela, numerosos cofrades y periodistas han tenido la oportunidad de formarse, demostrando que la comunicación cofrade se aprende solo ejerciendo.

Desde su inicio en la extinta Antena 3, 'Granada Cofrade' ha evolucionado y ha tenido una importante presencia en Radio Granada y actualmente en TG7, la televisión y radio municipal. Esta trayectoria ha sido fundamental para capacitar a muchos comunicadores que cubren la información cofrade en la ciudad. Por supuesto, sus páginas de información cofrade durante todo el año en IDEAL son una seña de identidad de este periódico.

El legado de Jorge Martínez es un testimonio de que la colaboración efectiva surge de la empatía y el deseo genuino de apoyar a los demás. En un mundo cada vez más técnico y especializado, es crucial recordar que todos poseemos algo valioso que ofrecer, y que, al unir nuestras fuerzas, podemos enfrentar colectivamente los desafíos de nuestra sociedad. Celebrar el legado de 'Granada Cofrade' y premiar la contribución de Jorge pone de manifiesto que esta conexión humana es un pilar fundamental de la religiosidad popular de nuestra tierra