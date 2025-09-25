Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jorge Martínez junto a unos jóvenes Juanjo Ibáñez, Pepe Espinel y Sergio Berbel Archivo Granada Cofrade
Premios Amparo de la Ciudad

Un pionero de la comunicación cofrade

Desde sus primeras retrasmisiones, Jorge Martínez ha dejado huella en la ciudad con un estilo cercano, dinámico y auténtico que ha sido capaz de conectar con varias generaciones

Álvaro de la Torre Araus

Granada

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:41

El periodismo que dignifica la profesión es aquel que se esfuerza por servir a la parte más noble del ser humano. Un periodismo que no solo informa, sino que también transforma, impulsa cambios y mejora la vida de la sociedad. Todos enfrentamos retos que requieren apoyo, ya sea por infortunios materiales o por diversas necesidades emocionales y sociales. Sin embargo, no existe una solución única que aborde todas estas carencias de manera efectiva.

Jorge Martínez es un claro ejemplo de cómo se puede fomentar la colaboración en la comunidad. A través de su labor en el programa 'Granada Cofrade', ha construido una red de colaboración que ha sido clave para la consolidación de la Semana Santa de Granada. Durante sus 40 años de trayectoria, utilizando la comunicación como herramienta, ha logrado conectar a las personas y sensibilizarlas sobre la importancia de apoyarse mutuamente. Esto implica celebrar los logros ajenos, pero también poner por delante lo que se puede mejorar de forma constructiva cuando es necesario, siempre en pro de una causa mayor.

Imagen principal - Un pionero de la comunicación cofrade
Imagen secundaria 1 - Un pionero de la comunicación cofrade
Imagen secundaria 2 - Un pionero de la comunicación cofrade

Martínez ha introducido un enfoque valioso que ilustra la importancia de reconocer el papel único que cada persona tiene. Al igual que un bisturí necesita un cirujano, o una regla de cálculo requiere a un arquitecto, cada individuo posee conocimientos y habilidades específicas que pueden contribuir al bienestar general. La clave radica en abrirnos al llamado de la generosidad y responder de forma activa, aportando lo mejor de nosotros mismos cuando se presenta la oportunidad.

La comunicación cofrade se aprende solo ejerciendo

La Escuela de Información Cofrade, establecida por Martínez, resalta la importancia de permitir que nuestras emociones nos guíen. Ante la belleza de un atardecer o la grandeza de una procesión, afloran sentimientos que nos conectan con los demás. Este sentido de comunidad y de participación hace que la Semana Santa de Granada sea manifestiación religiosa y cultural, promoviendo una colaboración que trasciende lo meramente funcional. A través de su escuela, numerosos cofrades y periodistas han tenido la oportunidad de formarse, demostrando que la comunicación cofrade se aprende solo ejerciendo.

Desde su inicio en la extinta Antena 3, 'Granada Cofrade' ha evolucionado y ha tenido una importante presencia en Radio Granada y actualmente en TG7, la televisión y radio municipal. Esta trayectoria ha sido fundamental para capacitar a muchos comunicadores que cubren la información cofrade en la ciudad. Por supuesto, sus páginas de información cofrade durante todo el año en IDEAL son una seña de identidad de este periódico.

El legado de Jorge Martínez es un testimonio de que la colaboración efectiva surge de la empatía y el deseo genuino de apoyar a los demás. En un mundo cada vez más técnico y especializado, es crucial recordar que todos poseemos algo valioso que ofrecer, y que, al unir nuestras fuerzas, podemos enfrentar colectivamente los desafíos de nuestra sociedad. Celebrar el legado de 'Granada Cofrade' y premiar la contribución de Jorge pone de manifiesto que esta conexión humana es un pilar fundamental de la religiosidad popular de nuestra tierra

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los expertos avisan de cómo puede llegar el huracán Gabrielle a Granada
  2. 2 Cae un piso de Granada lleno de marihuana y la Policía Local detiene a cinco personas mientras cortaban las plantas
  3. 3 Detenido un joven de 18 años por el apuñalamiento de otro de 19 en Las Gabias
  4. 4 Acepta 27 años de cárcel el asesino de Manuel, el hombre de 42 años hallado muerto en la Fuente de la Bicha
  5. 5 La aparición de la Virgen del Carmen en un pueblo de Granada despertó un gran fervor entre los vecinos
  6. 6 El castillo de todos los granadinos
  7. 7

    Las enormes palas eólicas vuelven al puerto de Motril tras el corte de la A-44
  8. 8 Estos son los puestos cofrades con las tortas de la Virgen
  9. 9 Agotadas las entradas del castillo de La Calahorra en su primer fin de semana abierto al público
  10. 10 El PP pide explicaciones por «compras de más de 120.000&euro; del alcalde de Benalúa a la ferretería de su cuñado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un pionero de la comunicación cofrade

Un pionero de la comunicación cofrade