Pintan la estatua de Frascuelo con un lema antitaurino La escultura de Frascuelo pintada con un lema antitaurino / Á. M. Una pescadería de la ciudad también ha sido víctima del spray ÁNGELA MORÁN Granada Jueves, 4 julio 2019, 19:52

Esta mañana la escultura que homenajea a Salvador Sánchez Povedano, más conocido como Frascuelo, ha amanecido con una pintada en su soporte. «Asesinato, tortura, nunca arte», una frase antitaurina plasmada con spray azul. A tan sólo tres días del comienzo de los San Fermines, la polémica en torno a los toros se hace visible. A través de la red social Twitter, muchos usuarios han opinado sobre este último acto vandálico que ha afectado al busto del torero que da nombre a la plaza de toros granadina.

🛑Así ha amanecido hoy una pescadería en Granada.



Esta es la manera con la que se emplea y expone argumentos el #ReichAnimalista. Su estrategia avanza para atacar a todos los sectores, no solo la tauromaquia.



El animalismo es un peligro para la sociedad #StopViolenciaAnimalistapic.twitter.com/RItRdEEw5s — Fundación Toro Lidia (@ftorodelidia) July 4, 2019

Además de las pintadas en la conocida estatua de 'el torero', una pescadería de Camino de Ronda también ha sido víctima de un movimiento animalista. En este caso, en la fachada del local se puede leer: «Me produce asco tu profesión»; «Somos animales»; «Go vegan». Unas pintadas acompañadas de un dibujo de un pez y un símbolo anarquista.

No son las primeras pintadas animalistas que aparecen en la ciudad, otro «Go vegan» apareció en la muralla Alberzana el pasado mes de marzo. Asimismo, varias pescaderías y carnicerías de la zona Mirasierra y Camino Bajo de Huétor fueron tachadas de «asesinos y criminales» el pasado mes de junio. De igual forma, una pescadería de la calle Real de Cartuja, también fue víctima del grafiti. «Vendes cadáveres»; «La vida no tiene precio, los animales no somos objetos», son las expresiones que se plasmaron hace meses en la fachada del local.