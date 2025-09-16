Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pillan a una pareja de turistas realizando una pintada de amor en el Albaicín

La Policía Local localizó a los jóvenes gracias a que vecinos del barrio los grabaron con un móvil

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:35

La moda de las frases sigue ensuciando y dañando la imagen del Albaicín, declarado Patrimonio de la Humanidad. Son incontables las pintadas que inundan el barrio, pero en esta ocasión se ha pillado a los responsables de escribir una dedicatoria de amor que les puede salir muy cara. «Aunque somos diferentes, somos casi exactos». Es lo que se puede leer en la cita que una pareja de turistas ha plasmado junto al Arco de las Pesas. Durante su declaración de sentimientos fueron grabados por vecinos de la zona, algo que ha ayudado a identificarlos.

La Policía Local de Granada, con las imágenes en su poder, se puso a buscar a los jóvenes veinteañeros. Los encontró disfrutando de una agradable velada en el mirador de San Nicolás, con vistas a la Alhambra. Una cita que fue interrumpida por los agentes. Los identificados reconocieron los hechos, se sorprendieron de ver las imágenes y hasta entregaron el rotulador con el que plasmaron su amor.

El Artículo 323 del Código Penal Español establece el delito de daños a bienes del Patrimonio Histórico, castigando a quien cause daños dolosos a bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental. Se castiga con prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses, según la gravedad y el valor del daño.

La Policía Local de Granada destaca a IDEAL la importancia de la colaboración ciudadana para perseguir y castigar este tipo de delitos que atentan contra la imagen de una joya como es el Albaicín. Ahora tendrá que ser un juez el que decida cómo de cara les va a salir su declaración de amor.

