Pilar Dalbat sitúa a Granada en el centro de la moda internacional con una colección inspirada en la zambra La diseñadora granadina deslumbra en la Semana de la Moda de Madrid al rendir homenaje al acervo cultural de la provincia

Ideal Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:32 Comenta Compartir

La diseñadora granadina Pilar Dalbat presumió con orgullo de 'Zambra', de su tierra, presentando este miércoles en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) su propuesta para el próximo verano. El desfile tuvo lugar a las 19 horas en el marco de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, transformando el emblemático espacio en una auténtica cueva del Sacromonte.

En un desfile cargado de simbolismo cultural, Dalbat emocionó a todo su público reinterpretando uno de los palos flamencos más antiguos y puros en clave de moda contemporánea. La diseñadora reafirmó así una vez más, la identidad cultural de Granada como su fuente de inspiración.

La propuesta estaba compuesta de 28 looks y articulados en bloques monocolor recorrieron los paisajes cromáticos de Granada: blancos y crudos de cal, verdes de Andalucía, dorados de sol y cielo, negros zainos como la noche y destellos de cobre, símbolo de riqueza local.

Las siluetas reinterpretaron el vestir flamenco: faldas con canesú y volantes desestructurados, camisas anudadas en la cintura, mangas globo y vestidos fluidos que evocaban el gesto de la danza. Los tejidos nobles como seda, lino y tul bordado se combinaron con los tejidos alpujarreños 100% reciclados y materiales técnicos, en un equilibrio entre lo ancestral y lo contemporáneo.

Nueva colección de Pilar Dalbat. Imágenes cedidas

El desfile de Pilar Dalbat es ya cita indispensable para muchos durante la semana de la moda de Madrid. La granadina hizo un lleno absoluto con un espléndido front row que reunió a lo mejor del mundo de la cultura, la arquitectura y el arte. Palito Dominguín, Pino Montesdeoca o Nativel Preciado, entre otros.

Además, con 'Zambra', Pilar Dalbat reafirma su compromiso con la artesanía local, la sostenibilidad y la proyección internacional de Granada como ciudad de cultura, identidad y futuro. Su propuesta suma no solo en la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031, sino también, en la recién estrenada Bienal de Flamenco de Granada.