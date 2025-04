Los que pierden con el fin del reparto de alimentos en Parque Nueva Granada

El reparto de alimentos de Parque Nueva Granada comenzó por iniciativa de la asociación de vecinos en 2020 ante la necesidad que ellos mismos vieron ... en el barrio. Desde entonces, sus voluntarios no han faltado ni un jueves a la cita. Han cumplido con su labor durante los meses de pandemia; también durante las olas de calor en verano y en los días de alerta de la dana. Hasta hace dos semanas, cuando sus usuarios conocieron la noticia de que el local desde el que reciben los alimentos –que es también sede de la asociación de vecinos– ya no acogerá más el reparto. La comunidad de propietarios que alquila el espacio a la plataforma vecinal ha decidido que la renovación del contrato vaya unido a la supresión del reparto de alimentos en este punto por las «conductas incívicas» que sufrían los inquilinos de la zona.

Esto causó la dimisión de su presidente, José Antonio Medina, que ha estado al frente de la asociación durante ocho años. «Decidí dejar el puesto porque esa condición iba en contra de mis valores», afirmó.

Afectados

Alrededor de 200 familias no reciben ya los lotes de alimentos. Los voluntarios encargados del reparto se dirigen a los usuarios y comparten con ellos la incomprensión de lo sucedido. «No hacemos daño a nadie, todo lo contrario», dice Raúl. Desprenden humanidad y solidaridad. Han forjado lazos que los han llevado a compartir su historia y a ayudarse cuando más lo necesitan. «Nos hemos convertido en una gran familia», cuentan. A unos les duele quedarse sin comida que llevarse a la boca. A otros, no saber cómo ayudarles. José Antonio Medina, mientras tanto, busca una alternativa en la que poder continuar con el reparto de alimentos en el barrio.

«Lo que ha pasado es una injusticia», valoran los voluntarios

En Casería de Montijo o el Zaidín, las plataformas vecinales llevan años con esta misma labor, con la que ayudan a cientos de familias vulnerables de Granada y por la que nunca se han enfrentado a ningún inconveniente. En Parque Nueva Granada Comenzaron esta labor en el polideportivo y, por medidas higiénicas durante la pandemia, se trasladaron a la parroquia, hasta que finalmente ubicaron la entrega a la sede de la asociación. Cuatro de las muchas personas que reciben esta ayuda cuentan a IDEAL lo que supone para ellos esta pérdida.

Eliana Madre de familia «Comemos desde hace dos semanas por la solidaridad de una vecina»

Eliana habla de su situación con enfado y decepción. «No sabemos qué hacer», afirma. Es madre de familia y usuaria del reparto de alimentos desde la pandemia por situación de vulnerabilidad. «Comemos desde hace dos semanas por la solidaridad de una vecina», añade. Su cara transmite frustración, pero también tristeza. «Se les olvida que no venimos aquí por gusto, es una necesidad», recalca. No comprende todo lo que ha sucedido y niega las conductas incívicas de las que muchos se quejan. «Pero no nos vamos a rendir», dice. Siguen en la lucha por el reparto de la asociación.

Ahmed Jubilado «La pensión no alcanza para comer todo el mes»

El rostro de Ahmed muestra tranquilidad, pero sus gestos esconden preocupación. El hombre vive en Parque Nueva Granada desde 2014 y recibía alimentos de la asociación de vecinos desde hace uno. «La pensión no me alcanza para comer todo el mes», admite. «Llevamos dos semanas muy malas», cuenta sobre las dificultades para adquirir con qué cocinar un plato de comida. Es de Marruecos y vive con su mujer en el barrio, por donde pasea y siente como su hogar. «Estas personas me han acogido y atendido como si fuese parte de su familia», dice acerca de los voluntarios.

Gabriel Enrique «Los voluntarios y su ayuda son un gran apoyo para nosotros»

Gabriel Enrique no deja de repetir la injusticia que se está cometiendo con la supresión del reparto de alimentos. Natural de Venezuela, llegó a España hace año y medio. La atención de la asociación es fundamental en su vida. «Los voluntarios y su ayuda son un gran apoyo para nosotros », dice. «No solo se preocupan porque comamos, también por nuestros problemas», añade. Actualmente, trata de legalizar su situación para permanecer en el país y está en búsqueda de trabajo. Vive con sus padres,quienes también comen gracias a la comida que recibe por el reparto de la asociación.

Luis Desempleado «Tenemos fruta y verdura gracias al reparto de la asociación»

Luis está desempleado desde hace un año. Vive con su mujer en Parque Nueva Granada, donde acude a la recogida de alimentos desde hace meses. «Tenemos fruta y verdura gracias al reparto de la asociación», declara. Reconoce que lo que los voluntarios hacen por ellos «no se expresa con palabras». Agradece y aprovecha cada uno de estos alimentos y a veces también los comparte con otras personas que tienen necesidades. «Si no nos ayudamos los unos a los otros no nos queda nada», afirma. Comparte con sus compañeros la angustia de que hará a partir de ahora mientras espera una solución.