Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presunto asesino de la avenida de Pulianas, el pasado 20 de junio en Madrid, donde fue interrogado por el atentado contra Vidal-Quadras

El presunto asesino de la avenida de Pulianas, el pasado 20 de junio en Madrid, donde fue interrogado por el atentado contra Vidal-Quadras

Piden muestras biológicas del acusado de tirotear a Vidal-Quadras para probar que mató a un vecino de Granada

El juez que investiga el atentado mortal de la avenida de Pulianas quiere reunir todas las evidencias posibles antes de pedir su entrega a Bélgica

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Martes, 7 de octubre 2025, 23:56

Comenta

El presunto asesino a sueldo Mehrez Ayari, acusado de tratar de acabar con la vida del exdirigente político Alejo Vidal-Quadras en Madrid, está cada ... vez más cerca de sentarse en el banquillo de los tribunales de Granada por ser el supuesto autor del crimen de la avenida de Pulianas, un suceso que ocurrió el 2 de septiembre de 2023. Aquel día, un vecino de la capital falleció tras ser tiroteado delante de su hija por un sujeto que había merodeado alrededor de la vivienda de la víctima durante horas. La Policía Nacional, como adelantó IDEAL, cree que el pistolero era Ayari, considerado por las fuerzas de seguridad de Europa como un verdugo profesional con un sangriento historial a sus espaldas, un temible ejecutor sin fronteras que, supuestamente, ha actuado en España, Francia o Países Bajos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra
  2. 2 La histórica cafetería del Zaidín que vendía su pan a Mercadona
  3. 3 La finca a diez minutos de Granada que sale a la venta por 2 millones de euros
  4. 4 Fallece Rafael Morales, uno de los padres del fútbol base en Granada
  5. 5 El motivo por el que la campana de la Torre de la Vela de Granada está repicando este miércoles
  6. 6 Los meteorólogos coinciden: llegan las lluvias a Granada y Aemet habla de calima
  7. 7 La capital y el Área Metropolitana sientan las bases de su futuro conjunto
  8. 8 La pedida de mano de un jugador del Covirán Granada ante la Alhambra: «Dijo que sí»
  9. 9 La influencer de Almuñécar Solange Janssens correrá el Rally de Granada
  10. 10 La Policía Nacional celebra su Patrón arropada por los granadinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Piden muestras biológicas del acusado de tirotear a Vidal-Quadras para probar que mató a un vecino de Granada