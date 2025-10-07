Piden muestras biológicas del acusado de tirotear a Vidal-Quadras para probar que mató a un vecino de Granada

El presunto asesino a sueldo Mehrez Ayari, acusado de tratar de acabar con la vida del exdirigente político Alejo Vidal-Quadras en Madrid, está cada ... vez más cerca de sentarse en el banquillo de los tribunales de Granada por ser el supuesto autor del crimen de la avenida de Pulianas, un suceso que ocurrió el 2 de septiembre de 2023. Aquel día, un vecino de la capital falleció tras ser tiroteado delante de su hija por un sujeto que había merodeado alrededor de la vivienda de la víctima durante horas. La Policía Nacional, como adelantó IDEAL, cree que el pistolero era Ayari, considerado por las fuerzas de seguridad de Europa como un verdugo profesional con un sangriento historial a sus espaldas, un temible ejecutor sin fronteras que, supuestamente, ha actuado en España, Francia o Países Bajos.

El titular del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, que dirige la investigación del caso, ha solicitado a la Audiencia Nacional, que ya interrogó al sospechoso por el atentado contra Vidal-Quadras, muestras biológicas de Ayari para cotejarlas con las huellas y el rastro que los agentes de la Policía Nacional recogieron en la avenida de Pulianas, según indicaron a este periódico fuentes del gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El juez quiere reunir todas las pruebas posibles antes de pedir la entrega del presunto sicario, que está preso en Bélgica, agregaron los medios consultados. El cerco sobre Ayari también se va estrechando en Granada.

Esposado en Madrid

Mehrez Ayari ya fue trasladado a España en pasado 20 de junio. Aterrizó en Madrid esposado y con una fuerte custodia policial. Regresaba a la ciudad en la que, supuestamente, disparó en la cabeza a Alejo Vidal-Quadras, que sobrevivió pese a la gravedad de las heridas que sufrió. Fue el 9 de noviembre de 2023 y el investigado, de 38 años y nacionalidad francesa, fue detenido el 19 de junio de 2024 en Países Bajos.

Después fue devuelto a Bélgica, donde también tiene cuentas pendientes con la justicia

Cuando fue arrestado con una identidad falsa en la localidad de Haarlem, cerca de Ámsterdam, los investigadores señalaron que el acusado estaba a punto de volver a matar. Además, contaba con numerosos antecedes penales en Francia,. De hecho, estaba siendo buscado por la policía judicial de Versalles antes del atentado contra Vidal-Quadras como sospechoso de la muerte a tiros de un pequeño traficante de drogas en agosto de 2022, en la provincia gala del Valle del Oise.

La ejecución que, supuestamente, perpetró en la avenida de Pulianas fue despiadada. La víctima salió del piso en el que convivía con sus padres con su hija. Instantes después de haberse acomodado en su vehículo, un extraño que había estado rondando por la zona durante horas se acercó al turismo. El individuo se colocó junto a la ventanilla del conductor y disparó a bocajarro. La niña dijo a los testigos que su padre estaba «con la cabeza caída y muerto». Rápido y cruel. Es la firma de los sicarios que viven de matar.