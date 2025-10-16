Piden investigar si «la falta de medidas de prevención» está tras la muerte del trabajador de Guadahortuna Tras mostrar su solidaridad con los familiares del trabajador fallecido, la secretaria general de CCOO Hábitat de Granada, Angustias Díaz, ha confirmado, que denunciará el accidente ante la Inspección de Trabajo

Delegados de los sindicatos UGT y CCOO se han concentrado este jueves para condenar el accidente que ha costado la vida a un trabajador de 49 años en las naves ganaderas de un cortijo en Guadahortuna, en la comarca de los Montes de Granada, al derrumbarse parcialmente un muro y precipitarse desde la escalera en la que se encontraba realizando labores de rehabilitación. En el acto se ha pedido investigar si «la falta de medidas de prevención» ha sido la causa de la muerte.

Tras mostrar su solidaridad con los familiares del trabajador fallecido, la secretaria general de CCOO Hábitat de Granada, Angustias Díaz, ha confirmado, que denunciará el accidente ante la Inspección de Trabajo y exigirá que se depuren todas las responsabilidades que han causado este trágico suceso.

«En este caso, CCOO hemos podido confirmar que se trata de una empresa procedente de otra comunidad, concretamente Murcia, la que estaba realizando los trabajos. Y en este punto, vamos a investigar el tipo de contrato del trabajador, así como las condiciones en las que estaba realizando las tareas de rehabilitación».

Analizarán «si se cumplían las medidas de seguridad y protocolos pertinentes, si el espacio de trabajo era seguro y se había realizado una evaluación del mismo ya que, muchas veces, para ahorrarse unos euros van precarizándose las relaciones y condiciones laborales, sino también las de salud laboral y prevención de riesgos», ha agregado Díaz.

Díaz ha detallado que habrá que investigar si el muro de carga junto al que sobre el que se encontraba el trabajador contaba con la estabilidad y resistencia necesarias para evitar el desplome o desplazamiento accidental.

También, han precisado desde CCOO, «la empresa debe proteger los apoyos frente a riesgo de deslizamiento, y dependiendo del tipo de trabajo a realizar y de la altura a la que se encuentre, el operario debe colocarse un equipo de protección individual como un arnés o colectiva (barandilla) y anclarse a una línea de vida».

Es «inadmisible», según ha terminado Angustias Díaz, que una persona trabajadora «no regrese a su casa después de su jornada laboral porque no se hayan puesto en marcha las medidas necesarias de prevención de riesgos».

«Desde UGT queremos mostrar nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de la persona fallecida en el día de ayer en un cortijo de Guadahortuna. Un accidente que podía haberse evitado si se hubiesen tomado las medidas de protección adecuadas, evitando la caída del trabajador», han indicado desde este sindicato, que también interpondrá denuncias en la Inspección de Trabajo y en la Fiscalía para conseguir tres objetivos.

En primer lugar «determinar las causas del accidente» para seguir por «tomar las medidas correctoras para que no vuelva a ocurrir y, por último, determinar las responsabilidades a que haya lugar».