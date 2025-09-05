Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Interior de la iglesia del Santo Ángel Custodio, en el Zaidín. P. G.-T.

Piden la entrega de todos los bienes a la orden que investiga el Vaticano

El Arzobispado demanda al IVE un inventario actualizado de los enseres de la parroquia antes de su marcha que se hará efectiva el domingo

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:05

El Arzobispado de Granada ha ordenado al Instituto del Verbo Encarnado (IVE) la entrega total de los bienes de los que disfrutaba esta orden religiosa, ... bajo sospecha y en investigación canónica por el Vaticano por supuestos abusos de poder, manejo indebido de dinero, manipulación o la práctica de ritos esotéricos y exorcismos sin permiso.

