Piden la entrega de todos los bienes a la orden que investiga el Vaticano
El Arzobispado demanda al IVE un inventario actualizado de los enseres de la parroquia antes de su marcha que se hará efectiva el domingo
Granada
Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:05
El Arzobispado de Granada ha ordenado al Instituto del Verbo Encarnado (IVE) la entrega total de los bienes de los que disfrutaba esta orden religiosa, ... bajo sospecha y en investigación canónica por el Vaticano por supuestos abusos de poder, manejo indebido de dinero, manipulación o la práctica de ritos esotéricos y exorcismos sin permiso.
Este domingo está previsto la eucaristía de despedida de los miembros de la organización. El vicario territorial y los técnicos del Arzobispado comprobarán el estado de habitalidad de las tres viviendas que conforman la casa parroquial, así como los salones parroquiales y todo el conjunto del edificio que empleaba el IVE.
«Libre de cargas»
Igualmente, el Arzobispado ha pedido que debe hacerse entrega del inmueble «libre de cargas, es decir, con los suministros pagados hasta la fecha de rescisión». La entrega del inventario actualizado de bienes muebles y enseres parroquiales, de las cuentas parroquiales con la presentación del balance final conforme marca la normativa diocesana. De igual modo, solicitan la entrega de los libros parroquiales puestos al día y en buen estado de conservación.
Todas estas instrucciones han sido colocadas en un anuncio a las puertas de la Iglesia del Santo Ángel Custodio del Zaidín. Fuentes de la parroquia aseguran que la organización ha expuesto las órdenes recibidas por el arzobispo Jesús María Gil Tamayo. Este medio se ha puesto en contacto con la institución eclesiástica para preguntar por este extremo y espera una respuesta.
Desde 2011
El Arzobispado concedió a la orden la explotación de la parroquia el 11 de enero de 2011 y ha decidido disolver la concesión. El anterior arzobispo, Francisco Javier Martínez, autorizó que gestionaran la parroquia y la casa parroquial anexa en una época donde faltan vocaciones para mantener los templos abiertos.
Según las mismas fuentes vinculadas a la investigación, el contrato para el IVE cumplía a finales de 2025, aunque se podría haber renovado incluso otros cinco años, cosa que no se va a producir por lo acontecido.
La investigación canónica cumple un año tras la denuncia
La marcha del IVE se produce después de que algunos feligreses denunciaran a la orden y a uno de sus sacerdotes. A raíz de sus testimonios, el Arzobispado inició a final del pasado verano una investigación canónica que adelantó IDEAL. Tras meses de toma de declaraciones y pesquisas, el pasado mes de febrero se remitió el expediente sobre el Instituto del Verbo Encarnado a la Santa Sede en Roma, al delegado papal y al superior Provincial de la orden. Sin embargo, los escándalos del IVE trascienden las fronteras granadinas. En España acumula diversas acusaciones y, de hecho, el Vaticano tiene intervenida la orden desde el pasado 8 de diciembre, cuando el Dicasterio para los Institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica tomó la resolución de controlar a la congregación.
