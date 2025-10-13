Le piden cuatro años tras ser sorprendida con cannabis, anfetaminas y MDMA en el Albaicín Dichas sustancias habrían alcanzado un valor total en el mercado ilícito de 230,83 euros

La Fiscalía Provincial de Granada ha pedido cuatro años de prisión y 700 euros de multa para una mujer que fue sorprendida en posesión de drogas dispuestas al parecer para su venta al menudeo en la Plaza de Carvajales, un enclave con mirador del barrio del Albaicín, en la capital granadina.

En concreto, en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso de Europa Press, detalla que portaba, sobre las 13.50 horas del 10 de abril de 2024, supuestamente 30,03 gramos de resina de cannabis, 2,46 gramos de anfetaminas, 0,81, 0,47 y 0,51 gramos de MDMA.

Dicha sustancia habría alcanzado un valor total en el mercado ilícito de 230,83 euros. La acusada por la presunta comisión de delito contra la salud pública habría portado consigo igualmente 180 euros en billetes fraccionados. Está previsto que los hechos sean enjuiciados en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada el próximo 21 de octubre.

