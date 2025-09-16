Piden cárcel y una multa de 1.000 euros para un hombre por venta de droga al menudeo en zona norte La Audiencia Provincial de Granada tiene señalado para este miércoles el juicio

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada tiene señalado para este miércoles el juicio de un caso en el que la Fiscalía ha pedido cárcel por cuatro años y multa por valor de mil euros para un acusado por la presunta comisión de un delito contra la salud pública que fue sorprendido en la zona norte de la capital granadina con droga que habría alcanzado en el mercado negro un valor aproximado de 300 euros y una navaja.

«Poseía la droga en cuestión con el ánimo de traficar con ella» en tanto «no era consumidor habitual de este tipo de estupefacientes», mantiene la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press. Los hechos se remontan al 7 de marzo de 2023 cuando agentes de la Policía Nacional se percataron de que el ahora investigado «estaba alumbrando al suelo con una linterna». Supuestamente, tras percatarse de la presencia policial, se habría dirigido a un vehículo que estaba en segunda fila y escondido «una riñonera debajo» del mismo.

Mientras un agente cogía la riñonera otros le practicaron un cacheo superficial en el que localizaron en el bolsillo del pantalón del acusado la navaja de 18 centímetros de hoja.

Por otro lado, en la riñonera había «una serie de bolsitas con sustancias estupefacientes y una balanza de precisión, documentos y 40 euros». La droga resultó ser siete unidades de anfetaminas, 14 de MDMA, una de ketamina, y ocho de alprazolam.

Precisamente para este miércoles, también en el edificio de la Real Chancillería, pero en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, está señalado el juicio del caso en el que la Fiscalía ha pedido cuatro años de prisión para un acusado de venta de droga al menudeo tras ser sorprendido con diez pastillas de MDMA en las inmediaciones de una discoteca ubicada en la zona de la Carretera de Málaga, en la capital granadina, a finales de octubre de 2022.