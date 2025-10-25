Piden ayuda para encontrar a un joven de 31 años desaparecido en Granada El Centro Nacional de Personas Desaparecidas advierte de que necesita medicación

Solicitan ayuda para encontrar a Daniel, un joven de 31 años desaparecido en Granada. El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNPD) ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que advierte de la desaparición de un joven de 31 años desde el pasado 22 de octubre.

De acuerdo con el aviso del CNPD, se trata de una persona de constitución corpulenta, 1.85 metros de altura, ojos marrones y pelo corto y canoso.

Si se dispone de información sobre el desaparecido, se pide contactar con el 062, teléfono de la Guardia Civil, que investiga los hechos ocurridos.

Desde Asvogra, Asociación del Voluntariado de Protección Civil y Emergencias de Granada, también han compartido el mensaje, solicitando difusión para el caso.