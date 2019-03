Homenaje a 'Pichiniqui', el hombre de los 'favores'

«Te han pintado muy guapo. Vas a hacerte famoso», comentan los residentes de la Zona Norte al también vecino Rafael García, de 52 años de edad, conocido por los suyos con el apelativo cariñoso de 'Pichiniqui' por ser «tan pequeñito como un muñeco y muy querido por todos». El spray del 'Niño de las pinturas' le inmortalizó en las paredes de su barrio el pasado domingo. Un trabajo de tres horas por parte del artista que pretende ser un homenaje a perpetuidad de sus allegados por la ayuda que presta a diario a todos los almanjayeros.

Entre el supermercado y el estudio de fotografía de la calle Julio Moreno Dávila, en pleno corazón del barrio, junto a las aceras que le han visto crecer, se alza sencillo y pequeño, justo como es él, el grafiti que provoca que su protagonista se ruborice. El retrato, ahora emblemático, de Rafael preside el muro de la tienda de zapatos Juan Pedro. La pintada deja leer la siguiente frase: «Los corazones grandes siempre abren camino». Sentencia que han escogido los vecinos para representar al 'Pichiniqui'.

Rafael señala con orgullo su rostro en el muro y –pese a que todos los residentes que pasan le saludan y tienen buenas palabras para él– se encoge de hombros en un acto de humildad cuando le preguntan qué ha hecho y cómo ha ido a parar a los muros del barrio. El hombre no ha hecho nada extraordinario o fuera del alcance de cualquiera. En la simpleza y la generosidad de los actos del almanjayero está la auténtica grandeza del grafiti.

Un hombre de pocas palabras que sólo podría pasar desapercibido para quienes no son de la zona. La primera reacción del vecino, al pillar infraganti al 'Niño de las pinturas' agitando los botes, fue de asombro: «No tenía mucha fe en que saliera bien, pero el chaval pinta bien. Yo creo que me parezco», dice.

Una vida difícil

Rafael lleva toda su vida trayendo fortuna al barrio, no sólo porque es vendedor de lotería, sino porque sus favores, alegría y compañía hacen el día más fácil a sus conocidos. Además de lotero, se «saca unos ahorros» con los recados que le hace a los comerciantes. Desde primera hora de la mañana hasta que cae el sol, el 'Pichiniqui' deambula por el barrio echando una mano.

Saca cajas de cartón, hace la compra y los «mandados» de los suyos. También le queda tiempo para cuidar a su hermano mayor que es toxicómano y tener pequeños detalles a diario con los que le quieren. El 8 de marzo compró varios ramos de flores para repartirlos entre las mujeres que se cruzaban en su camino. Pequeños gestos que le hacen único.

«El 'Pichiniqui' iría a por un bolígrafo al Centro de Granada, aunque hubiera una papelería en la esquina si se lo pides», dice Víctor, propietario de un taller de fotografía y uno de los precursores de la pintada. Definido por sus conocidos con adjetivos como servicial, atento o leal, el 'Pichiniqui' se gana el sueldo con ingenio. Aunque sus conocidos le procuran ropa nueva o que ya no utilizan, él la reserva para los domingos, día en el que no trabaja en la venta de lotería y no necesita el atuendo para hacer caja con los turistas que visitan el Albaicín.

La iniciativa popular fue idea de los propietarios de la panadería Blanca. Durante una cena con el artista granadino, al que les une una fuerte amistad, le hablaron sobre el 'Pichiniqui'. Raúl Ruiz, conocido también con el nombre artístico de 'Sex', entabló relación con Rafael y decidió colaborar en este particular homenaje. Blanca, gerente de la panadería, destaca que el grafiti era la mejor forma de demostrarle a Rafael lo importante que es para todos los vecinos: «No tiene mucha familia, sólo a su hermano y para nosotros es uno más. Siempre está pendiente de todos y le queremos mucho», manifiesta. Pedro y su hermana, Rocío Rojas, cedieron «con mucho gusto» el trozo de muro al 'Niño de las pinturas' y el 24 de marzo se puso manos a la obra. El grafiti en honor a Rafael ha suscitado la admiración de los habituales de la zona a pie de calle y en las redes sociales del artista, en las que Raúl ha hecho público su trabajo. Si antes el 'Pichiniqui' era una celebridad en el barrio, el 'Niño de las pinturas' ha conseguido llevar su notoriedad a otro nivel.