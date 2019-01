Las peticiones de indemnización en Granada están tras el 40% de las consultas recibidas Interior de la sede del órgano. / A. AGUILAR El último caso de Granada dictaminado ha sido la caída de una vecina que pedía al Ayuntamiento de Albolote más de 36.000 euros YENALIA HUERTAS GRANADA Miércoles, 2 enero 2019, 15:46

El último dictamen de un asunto de Granada emitido en 2018 por el Consejo Consultivo de Andalucía rechazó que existiera responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Albolote en la caída en la calle de una vecina, C. M. M., al descartar que se debiera a un mal funcionamiento de administración.

La mujer pedía de indemnización más de 36.000 euros. Sostenía en su reclamación que el accidente se produjo por el «mal estado» del asfalto existente en la calzada del Paseo de los Olivos, en la Urbanización Pantano del Cubillas, mientras se dirigía a coger el autobús urbano. El Ayuntamiento de Albolote reconocía que «el correcto mantenimiento de la vía pública» era competencia suya y consultó al órgano que preside Cano Bueso sobre su grado de culpa en la caída.

El Consultivo analizó este asunto, examinó las fotografías de la zona del accidente y dio el 13 de diciembre la razón a la administración local. Estableció que la reclamación no podía prosperar porque aquella mujer «pudo evitar el accidente», que ocurrió el 8 de abril de 2017, sobre las 14.00 horas, «a plena luz del día y sin que las deficiencias en la capa de asfalto permitan sostener que la caída era inevitable». Destacó que las deficiencias de la calzada, «que no pueden confundirse con una zanja», sólo se daban en una pequeña zona que no constituía paso obligado y sólo afectaban a la capa superficial, «sin que puedan apreciarse grietas, ondulaciones u otros defectos con entidad suficiente para explicar la caída».

Exactamente, el Consejo Consultivo dictaminó favorablemente la propuesta de desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial de la administración en el procedimiento tramitado por el Ayuntamiento de Albolote a instancia de C. M. M. y vino a dejar claro que los ciudadanos han de mirar por donde pisan, deben «emplear la diligencia necesaria en su deambulación de modo que puedan salvar una situación de riesgo que objetivamente no pueda calificarse como insuperable».

La opinión de los expertos de Bibataubín -pedirla en este caso era preceptivo- ha servido al Ayuntamiento de Albolote para salir de dudas sobre su grado de responsabilidad en la caída de esta vecina, que en cualquier caso está en su derecho de reclamar y litigar por el daño sufrido.

El dictamen de este accidente es uno de los 973 con los que el Consejo Consultivo de Andalucía cierra 2018, 209 más que los emitidos a lo largo de 2017. La responsabilidad patrimonial de las administraciones motivó casi la mitad de ellos: un 40,18%, mientras que otro 41% han sido revisiones de oficio de contratos que no estaban bien hechos, según los datos que ha podido conocer en exclusiva IDEAL.

Datos de 2017

Durante el año 2017, se dirigieron al Consultivo 930 solicitudes de dictamen, de las que no fueron admitidas sólo 13. En total se emitieron 764 dictámenes, 79 de los cuales eran de expedientes de ejercicios anteriores. La mayoría fueron favorables (628). Desfavorables hubo 78, mientras que 58 acordaron la devolución. Se alcanzó unanimidad en 718 dictámenes y los 46 restantes se aprobaron por mayoría.