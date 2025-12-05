El personal de mantenimiento del hospital San Cecilio convoca una huelga indefinida

El personal de mantenimiento del Hospital Clínico San Cecilio de Granada ha convocado una huelga indefinida a partir del próximo día 15 que, en principio, ... arrancará con una concentración y se extenderá hasta el 15 de febrero como mínimo. Denuncian sobrecarga laboral y reclaman a la empresa externa que gestiona el servicio, Indel Facilites, una subida salarial, pero parece que las parten no llegan a un acuerdo «satisfactorio».

El pasado 3 de diciembre, se reunieron para valorar las reivindicaciones de unos y las propuestas de otros. No obstante, según han comunicado la sección sindical y los representantes de los trabajadores en una nota de prensa enviada a los medios de comunicación, la empresa gestora habría ofertado una subida salarial «claramente insuficiente» y se habría negado a la equiparación salarial.

«Las razones esgrimidas por la empresa tienen que ver con unas supuestas pérdidas en el caso de satisfacer las demandas de la plantilla. Debe solventar un problema crucial que tiene que ver con que trabajadores de una misma plantilla cobren de manera diferente aunque realicen unas mismas tareas. Eso no tiene ningún sentido ni puede ser justificable en ningún caso», justifican en el comunicado.

La plantilla defiende que sus condiciones laborales han ido cambiando «considerablemente» desde que esta compañía lograra la licitación hace dos años. Desde entonces, los trabajadores habrían asumido más tareas y «muchísimas» más responsabilidades, teniendo que estar presentes noches, días y tardes tanto fines de semana como festivos.

Impacto en el día a día

«Recordamos que el personal de mantenimiento es responsable de que no falte agua fría ni caliente en el hospital, que la climatización funcione de forma adecuada y eficiente, que el flujo de vapor sea adecuado y constante en lavavajillas, de la cocina, la esterilización así como de la red de saneamientos y arquetas. Además, está continuamente expuesto a daños por manipulación de productos químicos peligrosos, riesgos por contacto de sustancias y elementos biológicos dañinos, quemaduras, trabajos en locales muy ruidosos, caídas...», repasan.

Por todo esto, la anterior empresa acordó una mejora salarial cuando se resolviera la licitación de mediados de 2023, pero «nunca ha llegado y la nueva empresa hace oídos sordos». La plantilla exige el plus de peligrosidad, toxicidad y penosidad que sin embargo viene recogido en el convenio del metal de Granada.