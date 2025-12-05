Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Hospital Clínico San Cecilio de Granada. IDEAL

El personal de mantenimiento del hospital San Cecilio convoca una huelga indefinida

Arrancará el 15 de diciembre con una concentración y se extenderá hasta el 15 de febrero como mínimo

Sara Bárcena Hernández

Granada

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:30

El personal de mantenimiento del Hospital Clínico San Cecilio de Granada ha convocado una huelga indefinida a partir del próximo día 15 que, en principio, ... arrancará con una concentración y se extenderá hasta el 15 de febrero como mínimo. Denuncian sobrecarga laboral y reclaman a la empresa externa que gestiona el servicio, Indel Facilites, una subida salarial, pero parece que las parten no llegan a un acuerdo «satisfactorio».

