«He perdido 2.700 euros, juegan con la ingenuidad de la gente»

Un negocio de hostelería de La Herradura, cuyo dueño prefiere mantener el anonimato, es uno de los que ha sufrido la estafa en la que ... llaman amenazando con cortar la luz por el impago de una factura para pedir una transferencia urgente. En su caso, ha perdido 2.700 euros. Aún no ha podido pagar las nóminas de agosto a sus empleados por el agujero económico sufrido. «Juegan con la ingenuidad y la desesperación de la gente», lamenta.

En su caso, lo llamaron cuando tenía el restaurante lleno. Él es argentino, lleva apenas cuatro meses con el local abierto y suele tener problemas para recibir las facturas, así que encontraron a la víctima perfecta. «Visto con perspectiva, te sacan más información de la que te dan. La cuestión es que te hacen transferir el dinero con esa amenaza de fondo. Yo creía que se podía cancelar o que existía un doble control si no coincide con el nombre del beneficiario, pero no», lamenta.

Espera que los negocios granadinos estén atentos y no caigan en la trampa. «No esperaba esta dificultad extra a la hora de emprender aquí», concluye.