Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Foto de archivo de un chiringuito de la Costa de Granada. Javier Martín

«He perdido 2.700 euros, juegan con la ingenuidad de la gente»

Un negocio de hostelería de La Herradura es uno de los que ha sufrido la estafa en la que llaman amenazando con cortar la luz por el impago de una factura

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:31

Un negocio de hostelería de La Herradura, cuyo dueño prefiere mantener el anonimato, es uno de los que ha sufrido la estafa en la que ... llaman amenazando con cortar la luz por el impago de una factura para pedir una transferencia urgente. En su caso, ha perdido 2.700 euros. Aún no ha podido pagar las nóminas de agosto a sus empleados por el agujero económico sufrido. «Juegan con la ingenuidad y la desesperación de la gente», lamenta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Temporeras recurren a la prostitución en Zafarraya para completar su jornal
  2. 2

    Salva la vida a un hombre que sufrió un atragantamiento en un restaurante de Atarfe
  3. 3

    Un incendio en la fábrica de perfumes de Armilla moviliza a Bomberos de Granada
  4. 4

    El hotel Marysol, okupado en Castell por jornaleros irregulares de los invernaderos
  5. 5

    El edificio del antiguo club de alterne Don José vuelve a sufrir un incendio
  6. 6

    Un campo sin puertas, ni vivienda, ni dignidad
  7. 7

    La llegada de nuevos fichajes depende de Hongla y Weissman
  8. 8

    Rellenan con arena un nuevo escalón en Playa Granada
  9. 9

    Arde un coche en la A-44 a la altura de Dúrcal y provoca un pequeño incendio de matorral
  10. 10

    Condenan a su novia por darle una paliza y él pide que la absuelvan al no sentirse «agraviado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «He perdido 2.700 euros, juegan con la ingenuidad de la gente»

«He perdido 2.700 euros, juegan con la ingenuidad de la gente»