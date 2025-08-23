La pequeña y nueva cafetería de calle Elvira que vende el «mejor matcha de Granada» 'Nono y Lili' las dueñas de 'Aøra' la cafetería de especialidad que ha triunfado en el centro

Noelia y Lidia, 'Nono y lili' para los amigos, son dos mujeres jovenes que, tras estar cansadas de trabajar en la hostelería, decidieron emprender. Al principio no tenían claro de que iba a ir su empresa, lo que si sabían es que tenía que ser un sitio donde los clientes se sintieran parte del proyecto.

De ahí nació 'Aøra', una pequeña cafetería de la calle Elvira donde sus clientes dicen que venden «el mejor matcha de Granada». El 27 de mayo abrieron sus puertas por primera vez. Sin embargo, desde ese momento los estudiantes y residentes de la zona no paran de ir al local.

Su tienda está hecha de cero por ellas, sus familiares y amigos, quienes han creado y fabricado cada mueble que se encuentra en ella de forma artesanal.

En 'Aøra' se pueden comprar cafés, tés, batidos, focaccias o incluso postres como galletas o croissants. Esto último lo recogen cada mañana de obradores cercanos, lo que hace que siempre intenten fomentar el negocio local.

Con la llegada del verano han añadido bebidas de temporada que van cambiando constantemente, por lo que nunca se encontrarán dos veces las mismas.

Por ahora, solo venden para llevar porque su negocio no tiene espacio para tomar allí sus increíbles elaboraciones. Pero, tienen pensado abrir un nuevo local en un futuro donde todo el que quiera pueda sentarse a charlar con ellas por horas, creando un entorno más familiar si es que es posible.

Para los próximos meses pretenden añadir nuevos productos a su carta, como son las bolsas de café de especialidad. Para que en caso de que sus clientes decidan quedarse en casa puedan tomar bebidas similares a las que hacen en 'Aøra'.