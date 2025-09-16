El peligro de los fármacos para adelgazar ilegales que disparan sus ventas en internet Los granadinos denuncian estafas en redes sociales y páginas no oficiales ante el Colegio de Farmacéuticos, que alerta de los peligros de automedicarse con fórmulas como Ozempic

La Agencia Europea de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha alertado recientemente del incipiente número de estafas en compras online de fármacos indicados, en teoría, para adelgazar. Sus fórmulas se utilizan, en realidad, para tratar la diabetes. Son la semaglutida, la liraglutida y la tirzepatida, que están detrás, por ejemplo, del famoso Ozempic. En esos tratamientos en diabéticos, se ha descubierto que también provocan una pérdida de peso considerable. Pero, en internet, casi nada es lo que parece.

«Estos medicamentos llevan un principio desarrollado para tratar la diabetes, pero en algunos casos se ha ampliado su indicación para problemas de salud articular o hipertensión. Tendemos a la obesidad, por desgracia, y esto abre una ventana relativamente fácil a quienes sienten urgencia por adelgazar», comparte con IDEAL el vocal de Oficina de Farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada, Fermín Quesada.

Con este tratamiento, se puede perder hasta un 20% del peso corporal, una idea que ha llevado a las farmacias granadinas a un periodo de desabastecimiento

Pero para usar estos medicamentos con el objetivo de perder peso, primero es necesario que el médico realice un chequeo completo y compruebe que el paciente está «sano». De lograr el visto bueno, este tendrá que ponerse una inyección a la semana. A lo largo de este proceso, es posible que pierda hasta un 20% del peso corporal. Esa idea ha generado un 'boom' que ha llevado a las farmacias granadinas –y de todo el país– a un periodo de desabastecimiento. Y parece que el consumidor ha activado el plan 'b': comprar por internet.

Y eso que está prohibido. Para comprar la gran mayoría de los fármacos hace falta prescripción médica. «Online solo se pueden adquirir medicamentos controlados como frenadol, pero hay autorizaciones y medidas higiénicas que se reflejan con iconos en la web. Si no se ven, es que la página es fraudulenta», advierte Quesada. Una de las funciones del consejo General de Farmacéuticos es, precisamente, revisar los fraudes respecto a la medicación. Según este organismo, en España cada vez hay más venta ilegal online, siendo la estafa más común que «el medicamento ni siquiera llega».

Cuando sí se recibe en su destino, se han encontrado, en Reino Unido, por ejemplo, envases de este tipo de inyectables alterados. La pluma es real, pero «los rellenan de suero o agua o a saber». Están manipulados y eso es «peligroso». Según este vocal del colegio granadino, muchos interesados son aquellos que no consiguen que su médico se lo recete y, entonces, lo intentan conseguir por internet, sin conocer el origen del producto y poniendo en riesgo su salud.

«Tanta publicidad en Instagram y Tiktok atrae sobre todo a los más jóvenes. O te estafan o te haces daño a ti mismo»

«Si el médico no te deja tomarlo es por algo, pero tanta publicidad en Instagram y Tiktok, sin ningún tipo de filtro, atrae sobre todo a los más jóvenes. Son fórmulas muy caras y en redes se encuentran por menos dinero. Todos los supuestos son terribles. O te estafan o te haces daño a ti mismo», lamenta Quesada. Según él, por ahora, en Granada no se han denunciado plumas falsas, pero sí muchas páginas web fraudulentas. «La oferta online de fármacos falsos no para de crecer».