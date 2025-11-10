Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pedro Fernández pide a Moreno que explique su plan para la sanidad tras el «clamor de miles de granadinos»

«Debería aprovechar su visita a Granada para dar respuesta a esta cuestión fundamental que demanda la ciudadanía y, de paso, aclarar a cuántas mujeres afecta la crisis de los cribados del cáncer de mama en la provincia», ha señalado el secretario general del PSOE de Granada

Europa Press

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:54

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que explique su plan para « ... fortalecer» la sanidad pública tras el «clamor de miles de granadinos» que este pasado domingo salieron a la calle «en defensa de la sanidad pública y contra su gestión sanitaria».

