Pedro Fernández pide a Moreno que explique su plan para la sanidad tras el «clamor de miles de granadinos»

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que explique su plan para « ... fortalecer» la sanidad pública tras el «clamor de miles de granadinos» que este pasado domingo salieron a la calle «en defensa de la sanidad pública y contra su gestión sanitaria».

«Debería aprovechar su visita a Granada para dar respuesta a esta cuestión fundamental que demanda la ciudadanía y, de paso, aclarar a cuántas mujeres afecta la crisis de los cribados del cáncer de mama en la provincia», ha señalado Fernández en una nota de prensa este lunes.

El dirigente socialista ha subrayado que el presidente de la Junta «tiene que dar respuesta a las numerosas reivindicaciones e inquietudes de la gente más allá de venir a presentar su libro y de inaugurar un Centro de Inteligencia Artificial vacío de contenido, mientras que ha desmantelado la Escuela Andaluza de Salud Pública».

Es, según Fernández, «una decisión inexplicable a partir de la cual empezaron los fallos en los cribados de cáncer de mama. Hasta 2022, el sistema de seguimiento de estos cribados estaba gestionado por esta escuela».

Asimismo, ha cuestionado que «con solo dos millones de euros en los presupuestos de 2026, Moreno Bonilla pretenda llevar a cabo todas las infraestructuras sanitarias de la provincia que siguen pendientes y que tantas veces ha anunciado y prometido en estos casi siete últimos años».

«Los vecinos y vecinas de Motril, Órgiva y toda la Alpujarra, Albuñol, Ugíjar, Armilla, Albolote o los del barrio Parque Nueva Granada en la capital no pueden más. Siguen esperando a que sea una realidad la ampliación norte del hospital de Motril, el centro hospitalario de Órgiva o las mejoras y nuevos centros de salud en esas localidades», ha explicado.

Fernández ha requerido también a Moreno que manifieste «cómo piensa sacar a las y los 93.000 granadinos y granadinas de las listas de espera sanitarias, en una provincia como la de Granada que arrastra la peor lista quirúrgica de toda Andalucía, con 27.000 personas a la espera de ser operadas».

«Tampoco sabemos qué va a hacer para mejorar las condiciones de las y los profesionales sanitarios y reforzar las plantillas para que la atención en los hospitales comarcales y en la Atención Primaria sea la correcta y baje de los quince días de espera en el caso de ser atendido por un médico de familia», ha apostillado.

Fernández ha afirmado que lo que sí ha dejado claro Moreno es que el PP y la sanidad pública son «incompatibles» y ha añadido que «si alguien tenía dudas, ha fichado a Nicolás Navarro como viceconsejero de Salud, procedente de un centro hospitalario privado de la capital».

«Toda una declaración de intenciones, Moreno Bonilla y Antonio Sanz han colocado en el corazón de la Consejería de Salud al también vicepresidente de la Diputación de Granada y concejal en Motril, que viene del negocio de la privada. No es casualidad, es la confirmación de un modelo», ha remarcado.

El dirigente socialista ha censurado que el PP «se haya encerrado en un congreso para defender a Moreno Bonilla y su gestión sanitaria como ejemplo de éxito, mientras que el PSOE estaba ayer en la calle con la gente para defender una sanidad pública debilitada, que la derecha está vendiendo a trozos».