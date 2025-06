Pedro Fernández niega «vinculación alguna con cualquier actividad al margen de la ley»

C. Á. Viernes, 13 de junio 2025, 14:00 Comenta Compartir

El delegado del Gobierno en Andalucía y líder del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha señalado este viernes, al hilo de las conexiones granadinas en el caso Koldo y la trama que afecta a su partido a nivel nacional que lamenta «profundamente» los hechos que se están conociendo y «me sumo a las disculpas expresadas ayer por el presidente del Gobierno». «Este tipo de conductas, de confirmarse, son inaceptables y deben investigarse hasta el final», ha señalado.

Fernández ha sido categórico al apuntar que, «de manera rotunda, no tengo ninguna vinculación con cualquier actividad al margen de la ley». El delagado del Gobierno asegura que «en mis 26 años de servicio público siempre he actuado con escrupuloso sometimiento a la legalidad, por eso jamás he tenido que ir a un juzgado. Mi trayectoria está libre de cualquier tacha».

Ha insistido en su «máximo respeto» a los procesos judiciales e investigaciones policiales. En este sentido, ha querido expresar que, «como siempre he pensado y manifestado, quien haya podido cometer algún delito lo pague sin ningún tipo de excepción».

Fernández confía en la Justicia y ha pedido «que el PP tenga el mismo respeto a las instancias judiciales y policiales y que no haga juicios paralelos basados en especulaciones o en suposiciones».