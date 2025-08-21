Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ahmed, con el cartel de donaciones a su familia en Gaza (izquierda) y Amer, en su restaurante de comida palestina, Yafa (derecha). Ariel C. Rojas

«Antes pedía donaciones para sacar a mi familia de Gaza, ahora es para sacarles de los escombros»

Vecinos como Ahmed, Amer, Mohammed y Mahmod son todos originarios de Palestina. Ahora viven en la calle Elvira con un negocio que busca mantener a la familia que les queda

Guadalupe García

Jueves, 21 de agosto 2025, 23:19

Para muchos que la visitan, la calle Elvira es una ruta-pasaje. Su función se reduce a conectar otras calles más importantes, olvidando con facilidad ... a los vendedores que te esperan con un «hola, vecino» y sus artículos expuestos a plena vista. Sin embargo, esta hospitalidad desconocemos que proviene de un antiguo farmacéutico, un anterior contratista de construcción y un estudiante terminando su máster que volaron a Granada desde Palestina buscando un mejor futuro para su familia. Ahmed es el dueño de la tienda Perfume Árabe y proviene de la Franja de Gaza. Para él, escenarios cotidianos como recibir una llamada telefónica de su madre significan una cuestión de vida o muerte. «Como allí no hay internet, las llamadas pueden llegar en dos días o en tres semanas. Ahora mismo mi madre podría estar muerta y no lo sabría porque nadie me puede contactar», explica.

