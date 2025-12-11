Peces muertos en el Mar Menor o el peligro de la eutrofización

La palabra eutrofización posiblemente no les diga nada a los legos en la materia. Pero seguro que todo el mundo recuerda episodios de muerte masiva ... de peces como los ocurridos en 2019 y en 2021 en el Mar Menor, en Murcia. El fenómeno hace alusión a la contaminación del agua por exceso de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, normalmente procedentes de vertidos industriales o agrícolas y de excrementos en las aguas residuales urbanas.

Ese exceso de nutrientes provoca en lagos, lagunas y humedales un crecimiento desmesurado del fitoplancton, algas y plantas, que enturbia el agua y reduce la proporción de oxígeno, volviendo el medio tóxico para otras especies de animales y plantas.

«Las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas (EDAR) resuelven solo parcialmente el problema, especialmente las más pequeñas, que tienen sistemas menos sofisticados de depuración», recuerda Inmaculada de Vicente. Por supuesto, la sequía no hace más que empeorar el problema.