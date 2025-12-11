Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Peces muertos en el Mar Menor, en 2019. Ideal

Peces muertos en el Mar Menor o el peligro de la eutrofización

El exceso de nutrientes procedentes de vertidos industriales, agrícolas o urbanos en lagunas y humedales reduce el oxígeno del agua y puede matar animales y plantas

I. Gallastegui

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:29

La palabra eutrofización posiblemente no les diga nada a los legos en la materia. Pero seguro que todo el mundo recuerda episodios de muerte masiva ... de peces como los ocurridos en 2019 y en 2021 en el Mar Menor, en Murcia. El fenómeno hace alusión a la contaminación del agua por exceso de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, normalmente procedentes de vertidos industriales o agrícolas y de excrementos en las aguas residuales urbanas.

