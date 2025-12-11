Peces muertos en el Mar Menor o el peligro de la eutrofización
El exceso de nutrientes procedentes de vertidos industriales, agrícolas o urbanos en lagunas y humedales reduce el oxígeno del agua y puede matar animales y plantas
I. Gallastegui
Granada
Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:29
La palabra eutrofización posiblemente no les diga nada a los legos en la materia. Pero seguro que todo el mundo recuerda episodios de muerte masiva ... de peces como los ocurridos en 2019 y en 2021 en el Mar Menor, en Murcia. El fenómeno hace alusión a la contaminación del agua por exceso de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, normalmente procedentes de vertidos industriales o agrícolas y de excrementos en las aguas residuales urbanas.
Ese exceso de nutrientes provoca en lagos, lagunas y humedales un crecimiento desmesurado del fitoplancton, algas y plantas, que enturbia el agua y reduce la proporción de oxígeno, volviendo el medio tóxico para otras especies de animales y plantas.
«Las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas (EDAR) resuelven solo parcialmente el problema, especialmente las más pequeñas, que tienen sistemas menos sofisticados de depuración», recuerda Inmaculada de Vicente. Por supuesto, la sequía no hace más que empeorar el problema.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión