Marifrán Carazo en rueda de prensa. Ideal

Los patios de 13 colegios de Granada abrirán los sábados por la tarde durante el curso

De momento hay 8 centros con el convenio ya firmado y otros 5 se están tramitando

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:56

Los niños de Granada podrán disfrutar de sus centros fuera del horario lectivo. El Ayuntamiento y la Delegación de Educación de la Junta han puesto ... en marcha esta iniciativa con la que pretenden dar a estos pequeños un nuevo espacio público para jugar y divertirse. La alcaldesa, Marifrán Carazo, ha explicado que los patios se abrirán de 16.00 a 21.00 horas durante el curso y que se llegará a todos los distritos.

