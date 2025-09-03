Los patios de 13 colegios de Granada abrirán los sábados por la tarde durante el curso

Los niños de Granada podrán disfrutar de sus centros fuera del horario lectivo. El Ayuntamiento y la Delegación de Educación de la Junta han puesto ... en marcha esta iniciativa con la que pretenden dar a estos pequeños un nuevo espacio público para jugar y divertirse. La alcaldesa, Marifrán Carazo, ha explicado que los patios se abrirán de 16.00 a 21.00 horas durante el curso y que se llegará a todos los distritos.

La alcaldesa ha explicado la iniciativa desde uno de los colegios que se han sumado a este proyecto, el CEIP Fuentenueva y ha precisado que se ha elaborado una normativa para que el uso de estos espacios sea adecuado.

Asimismo, ha apuntado que además de los cinco centros con los que se está tramitando la unión a esta iniciativa también está sobre la mesa la intención de trabajar con colegios concertados para que se sumen al proyecto de patios abiertos. Y ha precisado que el Ayuntamiento se hará cargo del servicio de vigilancia para garantizar la seguridad de los niños que jueguen en estos espacios.

Por su parte, la delegada de Educación María José Martín ha confiado en que este proyecto que nace en la capital pueda extenderse también al resto de la provincia y ha celebrado que estos colegios se conviertan en punto de encuentro.

La iniciativa arrancará la próxima semana coincidiendo con el comienzo del curso escolar