La pasión turca por las series llega a la repostería en Granada: «Lo mejor del casco antiguo de Estambul» Gracias al furor de estas novelas muchos de sus incondicionales han conocido en nuestra ciudad dulces tan típicos como la baklava o el lokum

María Dolores Martínez Domingo, 5 de octubre 2025, 09:58 Comenta Compartir

Ahmet Kexmegulu es consciente de la pasión que despiertan las series turcas entre muchos de sus clientes. Las más recientes, 'Renacer' o 'Una nueva vida', para más señas. Incluso, algunos de estos incondicionales le muestran entusiasmados las fotos de sus actores o actrices preferidos en su móvil. Quien sabe si con la esperanza de poderlos conocer en un futuro, por eso del paisanaje. «Soy del casco antiguo de Estambul, donde se hacen muchas de las series, pero no puedo conocer todas las novelas y a veces me pierdo», reconoce divertido. Entiende perfectamente este furor. «He viajado mucho por todo el mundo y he estado en cerca de ochenta países, desde Asía hasta Latinoamérica, y las novelas turcas gustan muchísimo».

Ahmet es propietario desde hace dos años de la tienda de repostería 'Estambul' en la calle Zacatín, además de otros negocios de souvenirs. Basta asomarse al escaparate o pasear la mirada por las bandejas de estos deliciosos dulces para sentir de inmediato la esencia de la que es una de las ciudades más visitadas del mundo, repleta de historia y rica en contrastes. El más típico de Turquía es la baklava, en el que el pistacho es el gran protagonista porque el país «es uno de los grandes exportadores de este producto en todo el mundo», explica Ahmet. Junto a este fruto seco, «también puede elaborarse con mucha avellana», algo característico del norte de Turquía.

Ahmet llegó a Granada gracias a un voluntariado en una fundación en la que trabajaba con niños de familias separadas. Allí aprendió español. Le ofrecieron quedarse por más tiempo en su trabajo y decidió establecerse en nuestra ciudad. Aquello supuso un cambio radical en sus planes, que pasaban por haberse quedado en Estambul en el negocio de su padre.

De nuestra ciudad le enamoró su «ambiente porque es una ciudad muy alternativa, con mucho movimiento de nacionales y extranjeros. A cualquier persona que le preguntes qué ciudad es la más bonita de España te contesta que Granada o Sevilla, pero mayormente Granada. A mi mujer, que es alemana, se lo comento también».

Estos dulces característicos de Turquía, horneados en el obrador propio de Ahmet, están realizados «con masa filo y un interior de pistacho, en su mayoría. También, con diferentes frutos secos. No están fritos sino horneados, de ahí que el sabor sea más crujiente».

Entre las especialidades podemos encontrar el dedo de almendra; de cacahuete; de cacahuete y chocolate (blanco o negro); la tartaleta, la baklava cevizli, de cacao, de nueces, de avellana, de pistacho y de cacao con avellana o los nidos con pasta kataifi con pistacho (también los realizados en chocolate). Con un toque granadino está el dulce Sierra Nevada con chocolate blanco, relleno de coco y cacahuete.

Otras delicias turcas son los lokum (de kiwi, rosa, cacao, plátano, manzana, sandía, menta, vainilla…etc). Se trata de un dulce blando, con una amplia variedad de sabores a frutas, con una textura blanda o gelatinosa. «Se hicieron especialmente famosas con las novelas turcas». Aunque en estas se suele tomar mucho té (nos cuenta que entró en Turquía en 1950), lo habitual es acompañar el trocito de lokum con café turco sin azúcar que es la bebida tradicional». Este tipo de café es muy parecido al espresso, con la diferencia de que este se cocina en una olla pequeña a fuego lento hasta que salga espuma». En referencia a los lokum, antes había diez o quince sabores como mucho, pero ahora hay muchísimos. El más típico es el rosa». Cuando toca tomar baklava lo típico en Turquía «es acompañarla de helado».