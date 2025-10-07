Así será el Paseo de Romayla que aspira a pasar todos los filtros

El Ayuntamiento dará todos los pasos para garantizarse que el nuevo Paseo de Romayla pase todos los filtros. Con carácter general, la intervención se basa ... en la restauración y conservación de los elementos existentes, reduciendo al mínimo la inclusión de elementos de nueva construcción. Desde el área de Urbanismo adelantan cómo será ese nuevo proyecto, apto para gustar a los expertos de Icomos.

Para esto se reconstruirán todos los muros y escaleras existentes, adaptándolas, dentro de lo posible, a los requerimientos técnicos vigentes en la actualidad. En los muros de piedra se emplearán las técnicas constructivas originales, a base de bolos o mampuestos de piedra, tomados con mortero de cal con juntas rehundidas, para que no se aprecie el mortero. Se colocarán pasamanos en zonas de escaleras, siempre adosadas a los muros.

Desde el Rey Chico se accederá de forma directa por un camino que va ganando pendiente ligeramente hasta llegar a la entrada del Hotel Reuma. Por el Puente de Chirimías se plantean dos accesos: uno a través de las escaleras existentes, y la segunda mediante dos plataformas elevadoras que se camuflan entre los muros de las antiguas construcciones. Esta última solución está pendiente de aprobación definitiva por el ministerio e Icomos, se trata de la parte más delicada, ya que el proyecto incial, rechazado, manejaba la opción de un ascensor.

Desde el ministerio, Icomos y el Patronato de la Alhambra se plantea el uso de una iluminación tenue que no compita con la Alhambra. Esta parte del proyecto está también en estudio.

Placeta de Chirimías

Además, la placeta de Chirimías será objeto de intervención en el proyecto, porque será necesaria la reparación debido al tránsito de vehículos durante la ejecución de la obra.

El resto de elementos se están ajustando al nuevo proyecto, como la recuperación del muro con hornacinas, bajo la parata del molino de batán, donde se proyecta en la amplia zona la colocación de varios bancos, dispuestos estratégicamente para contemplar la iglesia de San Pedro y los restos de la muralla. Este espacio estará separado del barranco que da al río mediante un seto vegetal que bordee toda la longitud. Se prevé un acceso controlado, exclusivo para el mantenimiento del cauce del río.

Todos estos aspectos quedarán definidos de manera definitiva en el proyecto que llevará los parabienes del Ministerio de Cultura y de Icomos.