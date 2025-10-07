Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Paseo de Romayla tendrá iluminación tenue para no competir con la Alhambra. Ideal

Así será el Paseo de Romayla que aspira a pasar todos los filtros

Llevará iluminación tenúe para no competir con la Alhambra y una plataforma elevadora oculta para conectar con el shotel Reúma

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Martes, 7 de octubre 2025, 23:41

Comenta

El Ayuntamiento dará todos los pasos para garantizarse que el nuevo Paseo de Romayla pase todos los filtros. Con carácter general, la intervención se basa ... en la restauración y conservación de los elementos existentes, reduciendo al mínimo la inclusión de elementos de nueva construcción. Desde el área de Urbanismo adelantan cómo será ese nuevo proyecto, apto para gustar a los expertos de Icomos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra
  2. 2 La histórica cafetería del Zaidín que vendía su pan a Mercadona
  3. 3 La finca a diez minutos de Granada que sale a la venta por 2 millones de euros
  4. 4 Fallece Rafael Morales, uno de los padres del fútbol base en Granada
  5. 5 El motivo por el que la campana de la Torre de la Vela de Granada está repicando este miércoles
  6. 6 Los meteorólogos coinciden: llegan las lluvias a Granada y Aemet habla de calima
  7. 7 La capital y el Área Metropolitana sientan las bases de su futuro conjunto
  8. 8 La pedida de mano de un jugador del Covirán Granada ante la Alhambra: «Dijo que sí»
  9. 9 La influencer de Almuñécar Solange Janssens correrá el Rally de Granada
  10. 10 La Policía Nacional celebra su Patrón arropada por los granadinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Así será el Paseo de Romayla que aspira a pasar todos los filtros

Así será el Paseo de Romayla que aspira a pasar todos los filtros