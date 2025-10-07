Un paseo entre muebles rotos, basura y colchones abandonados en el Zaidín

La imagen mancha el ambiente familiar y de barrio que impregna las calles del Zaidín. Una tabla de madera, una estantería y unas persianas de ... otra época se apoyan en el tronco de un árbol. Las cajas de cartón y las bolsas de ropa entreabiertas ocupan parte de la acera, a apenas un par de metros de distancia, y dificultan el paseo matutino de los vecinos de la plaza Nuevo Zaidín.

La estampa es similar un poco más adelante. Las latas y restos de comida están esparcidas por el suelo, donde también hay abundantes tablones de madera y algunos tornillos. Los peatones cruzan la calle mientras tratan de esquivar las piezas metálicas y la expresión de su rostro reacciona al ver el estado del lugar. Pero tampoco se sorprenden. «Estamos así un día tras otro. Avisamos al Ayuntamiento y vienen a recogerlo de momento, pero a las pocas horas la situación es la misma», lamentan los ciudadanos.

La ruta de muebles rotos, colchones viejos o basureros improvisados en plena calle no termina ahí. Los restos de puertas, una parte de un sofá y otras estanterías invaden buena parte de la plaza de Andalucía. Sus vecinos andan o incluso pasan el rato en este entorno repleto de árboles y bancos, pero también lleno de enseres que no dejan de aumentar hora tras hora. «Vienen aquí de todas las partes del barrio a echarnos sus desperdicios», denuncia con enfado Paco. Conoce cada uno de los puntos en los que se da esta situación.

La retirada de muebles, electrodomésticos u otro tipo de objetos de gran volumen está disponible de lunes a sábado, pero solo pueden depositarse entre las 20.00 y las 22.00 horas, donde esté ubicado su contenedor de basura habitual

Sucede también en la calle Asturias y Hermanos Aragón, en la puerta de un colegio o junto al acceso del polideportivo Féliz Rodríguez. Todas estas zonas tienen en común que están a las espaldas de las avenidas principales y hacen que sea casi imposible recorrer un callejón sin encontrar muebles o electrodomésticos abandonados. «Nos cansa y nos duele la imagen que esto da del barrio», dicen los afectados, que insisten en la necesidad de concienciar a la población sobre el procedimiento para depositar enseres en la vía pública.

Antes de dejarlos en plena calle, deben indicarlo a Inagra, la responsable de su recogida. El aviso puede ejecutarse por llamada telefónica y a través de la página web. La retirada de muebles, electrodomésticos u otro tipo de objetos de gran volumen está disponible de lunes a sábado, pero solo pueden depositarse entre las 20.00 y las 22.00 horas, donde esté ubicado su contenedor de basura habitual. No obstante, Inagra recuerda que solo se pueden tirar cinco enseres por domicilio, por tanto, no es la opción adecuada si se quiere hacer una reforma completa en una vivienda.

Los vecinos, mientras tanto, avisan al Ayuntamiento de Granada cuando ven el crecimiento a deshoras de estos puntos de residuos y se encargan de llamar la atención a quienes pillan 'in fraganti'. «Es la única manera que tenemos de velar por la imagen del barrio», sentencian.