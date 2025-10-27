Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El cementerio de San José en una visita nocturna el pasado agosto Elísabeth Martín Pena
Un paseo de luz e inspiración por el Cementerio de San José

Una visita inolvidable en un espacio hasta ahora desconocido. Un viaje acompañado de arte, historia, bellos paisajes, divertidísimas anécdotas de la mano de Vanessa Jurado, quien combinará su pasión por la historia con un enfoque didáctico excepcional.

Álvaro de la Torre Araus

Granada

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:14

El próximo domingo 16 de noviembre a las 10:30 horas, el Cementerio de San José se transformará en un espacio de reflexión y redescubrimiento, con una visita guiada exclusiva organizada por Oferplan Granada de IDEAL que promete ser inolvidable. Esta experiencia única estará dirigida por la reconocida historiadora de arte, Vanessa Jurado, quien combinará su pasión por la historia con un enfoque didáctico excepcional, ofreciendo a los participantes una jornada llena de arte, anécdotas curiosas y paisajes de ensueño.

Ubicado en un enclave privilegiado, el Cementerio de San José no es solo un repositorio de la memoria de las generaciones pasadas, sino también un lugar donde se puede contemplar la belleza natural de Sierra Nevada y la vega de Granada. Durante este recorrido de aproximadamente dos horas, los asistentes tendrán la oportunidad de explorar los vestigios del Palacio Nazarí de los Alixares, datado del siglo XV, y conocer la historia de personajes emblemáticos que han dado forma a la rica narrativa de nuestra memoria colectiva.

Detalles de la visita Elísabeth Martín Pena
Imagen principal - Detalles de la visita
Imagen secundaria 1 - Detalles de la visita
Imagen secundaria 2 - Detalles de la visita

La visita incluirá momentos para reflexionar sobre la vida a través de la muerte, recordando que cada tumba cuenta una historia, muchas de ellas llenas de amor y pasión. Entre los puntos destacados se encuentra la célebre urna de cristal que alberga a un Cristo, objeto de veneración por los granadinos que depositan flores a sus pies, motivados por la creencia popular de que este milagroso símbolo trae esperanza y consuelo.

Pensando en nuestros lectores y usuarios, la plataforma de planes de IDEAL ha diseñado esta propuesta a un precio muy especial, haciendo accesible esta experiencia enriquecedora que promueve no solo el conocimiento histórico, sino también el sentido lúdico de la vida.

No pierdas la oportunidad de acompañarnos en este viaje lleno de inspiración y descubrimiento. Las plazas son limitadas, así que recomendamos reservar con antelación para asegurar tu lugar en este extraordinario paseo que iluminará una parte menos conocida de Granada.

