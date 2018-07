La pasarela de Ronda, un estreno 'a media luz'

El Ayuntamiento abrió el miércoles la pasarela que conecta el puente de Camino de Ronda con el barrio de los Pajaritos. El atajo entre ambas zonas, que ahorra un rodeo de 15 minutos, es una reivindicación histórica de estos barrios que tomó impulso en 2016, cuando Adif anunció su construcción. En apariencia, las obras acabaron hace un año, pero el 'desacuerdo' Ayuntamiento-Fomento sobre las condiciones de gestión de la pasarela, que forma parte de un conjunto de obras complementarias, ha retrasado su apertura. Precisamente un error en la iluminación la dejó en penumbra en su primera noche.

El «problema técnico» ya estaba resuelto en la mañana de ayer, según explicó el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid. Como pudo comprobar IDEAL, anoche ya funcionaban las luces de este pasillo. Tras dos años en los que se han acumulado los retrasos por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la inauguración 'a media luz' queda como anécdota en el largo historial de la pasarela.

La publicación en el BOE de un contrato complementario de 1,3 millones en el marco de las obras para la llegada del AVE anunció en septiembre de 2016 la conexión, junto a reformas como el ensanche de las aceras en la calle Halcón. No obstante, el proyecto se conocía desde el mes de marzo.

El paso de 88 metros permite evitar desde el miércoles un rodeo de un cuarto de hora

En julio de 2017, IDEAL comprobó los últimos trabajos en la construcción de la pasarela y cronometró el tiempo necesario para ir de un punto a otro sin atajos: 15 minutos. Ahora, esta rampa que salva un desnivel de cinco metros, permite ir desde el puente de Camino de Ronda hasta el nuevo parque infantil de la calle Halcón, y viceversa, en alrededor de un minuto. Lo que se tarda en recorrer los 88 metros de la infraestructura.

En 2017, Fernández Madrid explicó que Adif no respondía a la propuesta de un convenio para aclarar los términos de gestión de la pasarela. «Nos hemos puesto en contacto con Adif en numerosas ocasiones, y todavía no tenemos respuesta alguna», comentó en declaraciones a IDEAL. Las reclamaciones fueron continuas y, criticaba el gobierno municipal, no tenían respuesta. Un capítulo más en la tensa relación entre el equipo de gobierno (PSOE) y el Ministerio de Fomento (PP, por entonces) en lo relativo a la llegada del AVE a la capital.

El último pronunciamiento institucional llegó en el pleno municipal del mes de junio, a través de una moción presentada por el PP, que calificaba como «absurdos» los argumentos del PSOE para no abrir la pasarela. La propuesta para requerir a Adif la recepción de la obra en un plazo de diez días quedó aprobada por unanimidad.

La pasarela está abierta, pero la obra no se ha recepcionado. El motivo, indicaron fuentes municipales, es que hay otras obras incluidas en el mismo 'paquete' de reformas complementarias al trazado el AVE que aún no están acabadas. Para la retirada de las vallas, la apertura a los peatones, el Ayuntamiento ha optado por la 'puesta en servicio', una opción que permite el uso de la infraestructura mientras se acuerda un convenio o una concesión administrativa.

Los vecinos celebran la apertura de la pasarela, pero siguen reclamando la integración soterrada del AVE y critican la instalación de una valla antivandálica en el puente de Camino de Ronda que tapará -eso temen- una de las panorámicas más compartidas de la ciudad. Anoche, un grupo de vecinos se concentró frente a las recién instaladas barras que sostendrán la valla para reclamar el soterramiento, la reconexión por Moreda y que se conserven las vistas desde el puente. Francisco Rodríguez, portavoz de Marea Amarilla, lamentó ayer que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, no se pronunciara el jueves en su visita a Granada -el mismo día que abrió la pasarela- sobre si exigirá al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, celeridad en la llegada bajo tierra y la reconexión por Moreda.

Tampoco convence el diseño de la pasarela. La Ciudad Accesible criticó que no está preparada para el paso de personas en silla de ruedas, tanto por su ancho como por el desnivel.