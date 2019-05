El párroco de La Paz: «No hay solución mientras no se legalice la 'maría'» Los vecinos reivindican su barrio bajo el lema 'Yo soy distrito Norte' / ALFREDO AGUILAR Mario Picazo considera que 'sus' jóvenes no van a salir de la miseria si no dejan atrás ese 'dinero fácil' M. VICTORIA COBO y JAVIER MORALES Domingo, 5 mayo 2019, 12:59

Nadie como él conoce los problemas de la zona Norte de la capital. Es el párroco de La Paz y trata a diario con sus vecinos. Sabe la realidad que allí se vive, por eso sus ideas quizá sorprendan. No es el discurso institucional, el que propone medidas sociales. Mario Pizcazo va más allá. A su iglesia llegan chicos que quieren salir adelante, «pero no saben cómo hacerlo», aseguraba a este periódico hace unos años. Entonces destacaba la carencia de habilidades sociales en el barrio, las necesidades educativas, un conformismo en algunos sectores que cuesta trabajo romper. «Hay problemas endémicos, nos llegan familias que no tienen nada, que te cuentan que se han metido en una casa que ya tenía enganchada la luz», resumía el párroco, que ya entonces asistía asombrado a una impunidad a muchos niveles.

«El que se pasa el día trabajando ve cómo hay quien delinque pero no le pasa nada; en el barrio hay quien se coge un trozo de calle pública para hacerse un patio privado, y no pasa nada; Norte tiene que ser como el resto de barrios», relatba asombrado.

Ahora, cuestionado por los actuales problemas, derivados de las plantaciones de marihuana y los enganches ilegales, endurece su discurso. «No hay solución mientras no se legalice la 'maría'». Debe dejar de ser una forma fácil de obtener dinero, entiende. Mario Picazo considera que 'sus' jóvenes no van a salir de la miseria si no dejan atrás ese 'dinero fácil'. Propone un plan educativo para que los jóvenes estén preparados y tengan «criterios», no piensen en «barbaridades».