Aspecto de la fachada del edificio. Granasat

El Parque Nacional eliminará el último vestigio humano de la cumbre del Veleta

El Espacio Natural de Sierra Nevada está pendiente de un convenio con la Universidad para desmontar un viejo laboratorio meteorológico sin uso en la cumbre

Inés Gallastegui

Granada

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:01

La dirección del Espacio Natural de Sierra Nevada está a la espera de la firma de un convenio con la Universidad de Granada para derribar ... el laboratorio de Física construido en 1961 en el pico Veleta, de 3.998 metros, en desuso desde hace años. El desmantelamiento del laboratorio forma parte de un proyecto del Espacio Natural para renaturalizar la cumbre y afecta también a varias antenas de organismos públicos –hasta ahora vinculadas al laboratorio, ya que precisan conexión eléctrica– que han sido ya desmontadas y trasladadas a la estación superior de un remonte de la estación de esquí, tal como ha confirmado la empresa que la gestiona, Cetursa Sierra Nevada.

