El Parque Nacional eliminará el último vestigio humano de la cumbre del Veleta

La dirección del Espacio Natural de Sierra Nevada está a la espera de la firma de un convenio con la Universidad de Granada para derribar ... el laboratorio de Física construido en 1961 en el pico Veleta, de 3.998 metros, en desuso desde hace años. El desmantelamiento del laboratorio forma parte de un proyecto del Espacio Natural para renaturalizar la cumbre y afecta también a varias antenas de organismos públicos –hasta ahora vinculadas al laboratorio, ya que precisan conexión eléctrica– que han sido ya desmontadas y trasladadas a la estación superior de un remonte de la estación de esquí, tal como ha confirmado la empresa que la gestiona, Cetursa Sierra Nevada.

El director del Espacio Natural Sierra Nevada, Francisco de Asís Muñoz, confirma a esta redacción su intención de renaturalizar el pico Veleta y desmantelar las construcciones que lo afean y alteran su paisaje. Pese a su tamaño, el laboratorio apenas es visible cuando se asciende al Veleta desde Borreguiles o la Hoya de la Mora. Muchos montañeros lo descubren cuando están a punto de llegar a la cumbre.

«Será una actuación histórica, porque se despejará definitivamente esta cumbre. Solo quedará el vértice geodésico», afirma el director del parque natural

«Estamos trabajando con la Universidad y con Cetursa para llevar a cabo esa actuación. Creo que va a ser una actuación histórica, porque supone conseguir despejar definitivamente esta cumbre», subraya Muñoz, quien recuerda que en las inmediaciones del pico Veleta hubo en su momento distintas infraestructuras, entre ellas numerosas antenas y la estación superior de un remonte de la estación de esquí. «Todo eso se ha ido eliminando poco a poco y este laboratorio es lo último. Solo quedará el vértice geodésico», destaca Muñoz.

El director del Espacio Natural de Sierra Nevada confirma que está pendiente la firma de un convenio con la Universidad de Granada para determinar cómo y cuándo se lleva a cabo el derribo o cuál será el destino de los equipos científicos que aún se conservan en su interior.

Pendientes de la UGR

Dado que la institución académica es la titular de la construcción, es necesario que autorice la demolición mediante un acuerdo o convenio oficial, si bien el parque natural se ha comprometido a hacerse cargo de las obras.

Por su parte, el departamento de comunicación de la Universidad de Granada se limitó a señalar que la institución académica «está trabajando desde hace tiempo junto con Cetursa y el Parque Natural de Sierra Nevada para determinar el futuro de esta instalación».

El pico Veleta, interior del laboratorio y asecto de las antenas. Ideal / Granasat

El laboratorio de Física fue construido en 1961 según un proyecto del arquitecto Miguel Olmedo, que efectuó un rebaje en la arista del Tajo en su parte nordeste, donde levantó la edificación, según explica la 'Guía de Sierra Nevada' de Pablo Bueno Porcel. El armazón del edificio es metálico y está recubierto por una capa de tablones de pino ensamblados, otra de corcho y un forro exterior de chapa de aluminio. Consta de tres habitaciones, con una superficie total de unos 50 metros cuadrados.

El proyecto había sido aprobado por el Ministerio de Educación Nacional en 1956 con un presupuesto de entre 750.000 y un millón de pesetas para la edificación, mientras los instrumentos científicos del laboratorio costaron 6 millones de pesetas, según la misma guía.

La instalación de la cumbre, dedicada a estudios meteorológicos y astrofísicos, está en desuso desde hace años

Fue inagurado el 26 de octubre de 1961, dependiente de la Facultad de Ciencias, con el objetivo de servir de base para investigaciones sobre meteorología, astrofísica, espectroscopía y rayos cósmicos. Fuentes del departamento de Física Aplicada de la Universidad, del que dependía el laboratorio en sus últimos años en funcionamiento, señalaron que se encuentra en desuso desde hace varios años.

Así lo confirma el director del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada. «La Universidad nos comunicó que ese laboratorio ya había dejado de tener funcionalidad, primero por la entrada de nuevas tecnologías y después con las mejoras que han hecho ellos mismos en el obsevatorio astronómico del Mojón del Trigo», resalta Francisco Muñoz.